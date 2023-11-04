批藍白聯合政府藏「釘子戶」 賴清德：民進黨國會過半符合民主

民進黨總統參選人賴清德4日舉行新北市競選總部成立造勢大會，總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及立委參選人同台造勢。（記者劉信德攝）

2023/11/04 19:17

〔記者陳政宇／台北報導〕迎戰2024大選，藍、白陣營拋出「聯合政府」主張，引發討論。民進黨總統參選人賴清德今（4日）直言，聯合政府是不得不的結果，尤其最小政黨躲在裡面像「釘子戶」一樣，而民進黨的國會過半符合民主政治精神，絕非藍白陣營所批評的「一黨獨大」。

賴清德新北市競選總部今天在板橋第一運動場外舉辦競總成立造勢活動，總統蔡英文、立法院長游錫堃、前行政院長蘇貞昌、總統府秘書長林佳龍等黨內天王集結助陣，展現黨內大團結氣勢。

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賴清德致詞表示，「藍白合」批評民進黨是「一黨獨大」，但「一黨獨大」存在於專制獨裁的年代，也就是國民黨執政，黨禁、報禁的時代，台灣在民主時代有很多政黨自由競爭，爭取人民支持。

賴清德說，民進黨人選好、政策得到支持，國會才得以過半，這不是一黨獨大，是符合民主政治、責任政治、政黨政治的精神，他也因此推出「民主大聯盟」立委參選人，以及「國家希望工程」，盼打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。

針對在野黨提出的「聯合政府」主張，賴清德以歐洲聯合政府為例說明，有一個國家在競選過程就這樣提出，且這是不得不的結果，可能導致政局都不穩、經濟變壞、失業率提升，社會因此混亂。

賴清德說，聯合政府對最小的政黨最好，因為最小的政黨躲在聯合政府裡面，扮演最關鍵的角色，像是「釘子戶」一樣。

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