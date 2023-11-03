不管藍白合不合 賴清德：我都是最好的選擇！民調會高於45％

民進黨總統參選人賴清德表示，不管藍白合不合，賴清德都是最好的選擇。（記者陳冠備攝）

2023/11/03 18:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕民進黨總統參選人賴清德今（3日）到彰化縣員林市鎮興廟參拜，並代替總統蔡英文贈匾「宣德翼善」給廟方，祈求國泰民安，風調雨順；針對藍白陣營合作，賴清德表示，「不管藍白合不合，他都是最好的選擇」，他也自信表示，未來他的民調會高於45%以上。

面對藍白合協商有新方式，賴清德說，不管藍白合不合，賴清德都是最好的選擇，他也歡迎郭台銘參選總統，但請社會大眾票投賴清德，因為他最能夠守護中華民國台灣的國家利益，當鴻海跟台商在中國發生政治危機的時候，他是最早來公開支持鴻海跟台商的。

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賴清德說，未來他會讓國家成為台商的後盾，讓台商有最好、最安全的發展，因為台商和台灣是國際企業最好的選擇，是科技產業，也是蘋果等國際大廠長期的好夥伴，這些都是台灣的軟實力，未來，他會支持台商更加國際化，並能夠跟國際級大廠做更緊密的結合，同時也會協助美國和日本，建構一條值得信賴的產業鏈，讓台商跟台灣的企業能夠持續發展進步。

另外傳出駐美代表蕭美琴，將在APEC會議結束後返國擔任副手人選。賴清德對此語帶微笑說，這個時間到了大家就會知道，因為現在是在不分區立委提名的過程，等立委名單都公布之後，就會來公布副總統名單，希望大家能夠支持。

現場媒體提問，總統大選三強鼎立，若民調低於35%防守線會有棄保效應？對此賴清德自信地表示，未來他的民調會高於45%以上，不會有低於35%棄保的現象發生。

民進黨總統參選人賴清德（前排左3）到彰化縣員林市鎮興廟參香，祈求國泰民安，風調雨順。（記者陳冠備攝）

民進黨總統參選人賴清德（前排左3）到彰化縣員林市鎮興廟，代替總統蔡英文贈匾「宣德翼善」給廟方。（記者陳冠備攝）

民進黨總統參選人賴清德到鎮興廟贈匾，廟方回贈菜頭跟蒜，預祝「凍蒜」好彩頭。（記者陳冠備攝）

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