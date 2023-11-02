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美麗島最新民調！ 柯文哲支持度跌破2成 三腳督四腳督都是老三...

《美麗島電子報》2日公布的最新民調顯示，賴清德穩定領先，侯友宜第2，柯文哲掉到第三名，且支持度跌破2成。（資料照）

《美麗島電子報》2日公布的最新民調顯示，賴清德穩定領先，侯友宜第2，柯文哲掉到第三名，且支持度跌破2成。（資料照）

2023/11/02 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕距離2024總統大選僅剩72天，《美麗島電子報》今天（2日）公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德穩定領先，國民黨總統參選人侯友宜幾經轉折爬到第2名，至於敬陪末座的民眾黨總統參選人柯文哲，支持度跌破2成，且目前看來鴻海創辦人郭台銘若連署成功搶得參選總統門票，形成四腳督局面對柯文哲傷害較大。

《美麗島電子報》週四公布總統大選最新民調，在賴、侯、柯「三腳督」的情況下，結果顯示賴清德目前以36.6%的支持度穩居第一；曾數次吊車尾的侯友宜，目前民調爬到第2名，拿下25.8%。至於近期在「藍白合」議題中，因數次貶低侯友宜，加上不斷對郭台銘「拋媚眼」等動作引發藍營支持者反感的柯文哲，這次敬陪末座，僅拿下19.5%，

另外，先前不少人認為郭台銘若確定取得參選總統門票形成「四腳督」局面，恐嚴重影響非綠的參選人，不過《美麗島》此次民調顯示，郭台銘加入選戰看來對侯友宜傷害相對較小，侯友宜仍能拿到23.2%，傷害最深的反倒是柯文哲，僅拿到15.6%。賴清德在四腳督局面有34.0%支持度，郭台銘僅有5.6%。

在這份民調中，不論是三腳督或四腳督，賴清德都穩居領先地位，侯友宜都排第二，柯文哲則穩居老三。

美麗島電子報追蹤調查期程為7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波，2024年期間以連續2日為1波，進行追蹤調查。本次調查時間為2023年10月30日至11月1日，為追蹤民調第64波。

抽樣設計是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經等比分層隨機抽樣後，再經隨機跳號替換末2碼做為撥出的電話門號。2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1200人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

賴清德目前以36.6%的支持度穩居第一；侯友宜25.8%第二；柯文哲19.5%第三。（美麗島電子報提供）

賴清德目前以36.6%的支持度穩居第一；侯友宜25.8%第二；柯文哲19.5%第三。（美麗島電子報提供）

郭台銘若加入形成四腳督，目前看來對柯文哲傷害較大。（美麗島電子報提供）

郭台銘若加入形成四腳督，目前看來對柯文哲傷害較大。（美麗島電子報提供）

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