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蕭美琴將返台當賴清德副手？賴辦未否認：先公布不分區立委名單

民進黨總統參選人賴清德迎戰2024大選，駐美代表蕭美琴被視為熱門副手人選之一。（圖取自賴清德臉書）

民進黨總統參選人賴清德迎戰2024大選，駐美代表蕭美琴被視為熱門副手人選之一。（圖取自賴清德臉書）

2023/11/03 12:37

〔記者陳政宇／台北報導〕傳出駐美代表蕭美琴將於亞太經濟合作會議（APEC）17日結束後返台，並以民進黨總統參選人賴清德的副手身分，為立委參選人站台助選。賴清德競總發言人戴瑋姍今（3）日受訪時未否認，僅強調會優先公布民進黨不分區立委名單，登記前會向外界報告副手人選。

總統大選登記日程為20日至24日，與外界所傳蕭美琴返台時間點相符；而黨內預期，15日中執會將拍板不分區立委名單。

戴瑋姍今出席民進黨中央黨部記者會時受訪表示，賴清德已明確說明，民進黨會優先公布不分區立委名單，未來在副手人選部分，登記之前也一定會向大家報告。

媒體追問，怎麼看副手人選條件？戴瑋姍回應，社會大眾都有不同的期待和期許，支持者也都希望民進黨可以勝選，她要再次強調，民進黨會優先公布不分區立委名單，後續登記前，一定會向大家清楚報告。

由於蕭美琴曾擔任花蓮縣立委，本屆立委參選人張美慧指出，花蓮的鄉親都很想念蕭美琴，因為蕭過去在花蓮非常認真、用心和努力，所爭取的花蓮重大建設目前都還在推動進行，例如台九線的工程以及台鐵EMU 3000列車。

張美慧說，很多花蓮民眾都在問蕭美琴會不會回來，甚至有民眾說要包遊覽車組團到桃園機場接機，但一切都還是要等中央宣布，如果蕭美琴能夠回來花蓮，相信很多老朋友都會很期待，大家也很想再跟蕭見面。

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