賴清德宜蘭連3場造勢 站台力挺陳俊宇

民進黨總統參選人賴清德（右6）站台力挺宜蘭立委參選人陳俊宇（右5）。（記者蔡昀容攝）

2023/11/01 21:38

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕總統、立委大選剩下70幾天，民進黨總統參選人賴清德今（1日）到宜蘭，與立委參選人陳俊宇合體造勢。賴清德說，若當選總統，會堅定守護台灣主權，推動國家希望工程，建設民主和平的台灣。他也稱讚陳俊宇不忘本，提出政見照顧農民，對交通政見也有想法，請鄉親繼續支持，「賴清德一票！陳俊宇一票！」。

賴清德今天傍晚到達宜蘭，連跑員山、三星、五結三個鄉鎮，替當地的賴清德、陳俊宇聯合競總後援會暨信賴台灣之友會成立造勢。

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第一場員山場，民眾搖旗吶喊，「賴清德當選！陳俊宇當選！」，有支持者高舉自製標語，一面是「總統好辛苦，感恩」；另一面則寫「俊宇立委辛苦了，加油」。

賴清德說，若當選總統，會堅定守護台灣主權，推動國家希望工程，建設民主和平的台灣，維持兩岸穩定，印太和平，讓子孫能世世代代傳承。他也會打造創新台灣，發展經濟並照顧弱勢。

賴清德強調，總統蔡英文推動0到6歲政策，他會延續並推動2.0，長照2.0成3.0，並規劃高中職免學費、大學學費補助等，最後也請大家政黨票，支持台灣政黨第一品牌民主進步黨。

賴清德稱讚陳俊宇是有備而來，政見都很實在，包含公糧收購應考量物價波動；增闢台62線延伸線，紓解國五壅塞；國五銜接蘇花改，解決蘇澳塞車問題；蘇花安工程也要盡快落實；監督高鐵延伸宜蘭案等，呼籲大家繼續支持陳俊宇，把他送進國會。

陳俊宇說，這幾個月來，他提出的政見很多，年輕人不敢生，他提出「挺你生、挺你養、挺你成家免煩惱」，內政部包租代管租金補貼在宜蘭額度有限，他也向中央爭取提高，並獲部長允諾。

陳俊宇還提到，多年未調的農民公糧收購價，每公斤應調漲3元，調漲老人津貼與老人年金，這些他都會持續爭取。

民進黨總統參選人賴清德與宜蘭立委參選人陳俊宇進場，支持者舉旗幟、自製標語，夾道歡迎。（記者蔡昀容攝）

民進黨總統參選人賴清德和支持者互動。（記者蔡昀容攝）

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