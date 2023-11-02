酸賴清德「魔鏡說」只會抹紅 侯辦：支持政黨輪替的都是共產黨？

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室批評，民進黨真的是不會抹紅，就不會選舉。（資料照）

2023/11/02 16:56

〔記者許倬勛／新北報導〕民進黨總統參選人賴清德日前套用童話說，現在只要問魔鏡，「全世界最希望下架民進黨的是誰？」、「最希望藍白合的是誰？」答案一定都是中國共產黨。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室回擊，多份民調顯示，逾半受訪者支持政黨輪替，若以賴清德的說法，這些人難道都是共產黨？

侯辦發言人王敏旭指出，賴清德與其問魔鏡，不如問問每天生活在台灣的民眾，到底誰想下架民進黨？民進黨之所以被民眾厭惡、唾棄，就是因為他們從不面對事實，不知檢討。

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王敏旭批評，賴清德不敢面對執政失敗的現況，把台灣搞得烏煙瘴氣，兩岸兵凶戰危，還亂講話，「把希望政黨輪替的民眾都打成中共同路人」，民進黨真的是不會抹紅，就不會選舉。

有關藍白合，侯辦舉出兩份民調，有52.3％民眾贊成藍白合，侯柯配支持度達41.1％也領先賴蕭配，依照賴清德所言，也都是中共同路人？侯辦批評，過去蔡英文總統就曾稱台中人應該和時任交通部長林佳龍道歉，強調市民的選擇自己要負責任；前立委段宜康也曾在臉書發文砲轟花蓮市選民，毫不尊重選舉結果。賴清德的這番魔鏡說，只是再次顯露民進黨毫無民主可言，傲慢無禮，視選民如無物。

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