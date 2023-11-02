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侯下藍白合最後通牒與黨中央不同調 黨內人士要侯硬起來決定副手人選

據傳國民黨總統參選人侯友宜將「藍白合」協商的最後期限押在明天，一位在侯友宜競選辦公室掛名幹部的藍營人士今透露基層罵聲不斷，並認為國民黨不需要再這麼軟弱下去。（記者羅沛德攝）

據傳國民黨總統參選人侯友宜將「藍白合」協商的最後期限押在明天，一位在侯友宜競選辦公室掛名幹部的藍營人士今透露基層罵聲不斷，並認為國民黨不需要再這麼軟弱下去。（記者羅沛德攝）

2023/11/02 15:54

〔記者施曉光／台北報導〕據傳國民黨總統參選人侯友宜將「藍白合」協商的最後期限押在明天，一位在侯友宜競選辦公室掛名幹部的藍營人士今透露，基層罵聲不斷，並認為國民黨不需要再這麼軟弱下去，侯競辦幹部基本上也都認為不需要再拖下去，儘快回歸選舉才是正辦；不過國民黨中央方面明顯不同調，仍強調會積極促成「藍白合」，而且要持續努力到最後一刻。

至於所謂的最後一刻，時間究竟為何？國民黨文傳會主委林寬裕表示，目前黨中央沒有確切的說法，他只能強調，對於黨中央來說，協商「藍白合」的最後一天不會是11月20日，「絕對不會拖到最後一刻」，但目前他沒有辦法給出一個時間，現在還在努力當中。

不過，今有黨內人士指出，根據黨內相關規定，副總統人選是由總統提名人來決定，並非「其他人」可以處理，難道國民黨的副總統人選要由朱立倫或柯文哲來決定？

這位人士強調，時間已經很緊迫，不可能不給侯友宜時間來處理副手問題，侯陣營不可能如柯文哲所稱以11月20日為最後期限，「該斷的時候，就得做決定」，應該趕快回歸黨內規定，在非「藍白合」的狀態下，讓侯友宜儘快確定一位副總統搭檔人選。

侯競辦幹部則指出，把協商期限訂在明天，基本上是侯競辦的想法，至於國民黨主席朱立倫怎麼想就不知道了，但對侯陣營而言，大家都覺得不需要繼續拖下去了，尤其現在藍營基層罵聲不斷，反彈壓力很大，抱怨侯友宜或朱立倫的聲音都有。

這位人士指出，目前藍營基層普遍認為，國民黨不需要這麼軟弱，去年縣市長選舉國民黨不是在台北市、桃園市都贏了嗎？當時黨內有人說，只要藍、白分裂，蔣萬安就一定會輸，但結果證明只要好好努力，國民黨還是可以勝選。

他還說，原本基層確實希望「藍白合」，侯陣營也是順應民意，做該做的事情，但一個巴掌拍不響，總之努力過就好了，大家就回歸選舉正軌。

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