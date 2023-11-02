侯、柯、郭同台座位換8次 黃呂錦茹還原「撨」的過程

廟方8度更改位置排序後，最終柯文哲與郭台銘比肩而坐，與侯友宜中間則隔著葫蘆寺董事長郭江源。（記者羅沛德攝）

2023/11/02 14:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕2024大選在野整合進度引人關注，今（2日）國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘，3人齊聚台北葫蘆寺，不過活動座位卻變動8次。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹也多次介入撨（台語，挪移調整之意）位置，試圖將侯、柯兩人送作堆，不過柯看來卻是比較想跟郭並肩坐，黃呂解釋原來安排的位置不是這樣，她是希望還原座位。

據了解，最初安排侯、柯二人坐在最左邊，但侯友宜到場前10分鐘，廟方人員改變排序，讓郭、柯二人坐一起，侯則跟台北市長蔣萬安一起，兩方中間隔著葫蘆寺董事長郭江源；黃呂在柯文哲到場前發現座位有異動，親自出手調整讓侯、柯並肩坐。

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黃呂錦茹與廟方因座位撨不攏一度僵持不下，最終郭台銘到場後還是直接坐到了柯文哲旁邊，黃呂見狀一度上前想將柯拉至右方與侯一起坐，但柯文風不動。

廟方最終將位置由左至右安排分別為：柯文哲、郭台銘、郭江源、侯友宜、蔣萬安；其中侯、蔣二人位置本來對調，後續安排讓侯往中間坐，更接近主位與柯、郭二人一些。

黃呂錦茹受訪表示，今天的位置安排與她事前看到的有落差，她希望能夠換回來於是親自去處理，只是想要還原座位。

據觀察，郭台銘在本場活動相當受禮遇，不僅是致詞時間最長的來賓，後續遶境活動要起轎時，也被安排在主位。

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