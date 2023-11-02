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柯文哲喊「藍白合」要公平公正公開！林為洲諷：顯然只有抽籤最適合

國民黨立委林為洲今天在黨團記者會中評論藍白合。（記者林哲遠攝）

國民黨立委林為洲今天在黨團記者會中評論藍白合。（記者林哲遠攝）

2023/11/02 12:10

〔記者林哲遠／台北報導〕面對談不攏正副人選的「藍白合」，國民黨北市立委參選人羅智強今天建議用「抽籤」決定整合，更說「抽籤也是科學」，否則等著民進黨總統參選人賴清德贏；國民黨立委林為洲今天也在黨團記者會中諷刺，民眾黨總統參選人柯文哲一直強調，選出正副人選要公平、公開、公正，顯然只有抽籤最適合，但這樣會通嗎？

針對羅智強稱，選不出來就用抽簽決定，國民黨立委李德維坦言，政治人物有時候，會有天馬行空的想法，但用抽籤恐怕支持者會覺得那是很久以前的做法，「從我個人、黨團立場是覺得說說就好。」

林為洲則諷刺，柯文哲一直強調，選出正副人選要公平、公開、公正，顯然只有抽籤最適合，但這樣會通嗎？正副手人選要考量的遠比公正公開更多，包含怎麼動員、政策會不會有矛盾等。如何各自動員自己的支持者出來投票，也相當重要。

他說明，大家都知道柯P年輕人支持者多，但40歲以上他就沒有優勢，這時候雙方要如何互補，是需要考量的。

林為洲表示，藍白合作是一個中和考量，要達到最大效果，已經訂在禮拜五決定了，如果不合就各自準備、努力。

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