侯、柯、郭同台拜廟「座位喬8次」 原安排侯柯並坐變柯郭並坐

廟方8度更改位置排序後，最終柯文哲與郭台銘比肩而坐，與侯友宜中間則隔著葫蘆寺董事長郭江源。（記者羅沛德攝）

2023/11/02 11:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕2024大選進入衝刺階段，在野整合仍持續卡關。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，以及鴻海創辦人郭台銘，今（2日）在台北士林葫蘆寺同台。不過一行人的座位卻遲遲喬不攏，廟方8度更改位置排序後，最終柯文哲與郭台銘比肩而坐，中間則隔著葫蘆寺董事長郭江源。

今日葫蘆寺進行「觀音佛祖聖誕遶境起駕大典」，侯友宜第一個到場，接著是台北市長蔣萬安，兩人隨廟方參拜後進入後方空間等待；緊隨而來的是柯文哲，不過他則是直接入座。

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柯文哲坐定位後，大批媒體圍繞著他詢問整合進度等問題，不過他並未多作回答，一旁幕僚也不斷提醒下午有安排聯訪；郭台銘最後到場，一進場就直奔柯文哲而去，兩人握手寒暄、互動熱情，還數度咬耳朵，接著郭便直接坐在柯旁邊。

據了解，廟方原安排侯、柯二人比肩而坐，不過在侯友宜到場前就數度改變排序，一行人到齊後仍喬不攏，連國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也介入斡旋，郭台銘坐在柯文哲旁邊後，黃呂還數度想拉柯到右邊跟侯坐，但柯文哲文風不動，郭台銘還揮手示意要黃呂別把人拉走。

最終，廟方索性將原先座位上的名牌撕掉，直接安排一行人位置，從左到右分別為：柯文哲、郭台銘、郭江源、侯友宜、蔣萬安。

記者詢問郭台銘與柯坐在一起感覺如何？郭表示二人是好友；有人追問「跟侯市長呢？」柯則連忙緩頰喊「也是好友」。至於郭、柯二人搭配選總統是否有譜？位置是否滿意？兩人則笑而不語，柯文哲則轉頭跟議員黃瀞瑩說「聽說換了8次座位」。

侯友宜、柯文哲、郭台銘2日出席台北葫蘆寺112年觀音佛祖聖誕遶境起駕大典，三人抵達前，工作人員為了「喬位子」始終拿不定主意，一再變換椅子的排列組合。（記者羅沛德攝）

財團法人台北葫蘆寺2日舉行112年觀音佛祖聖誕遶境起駕大典，台北市長蔣萬安，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、無黨籍總統參選人郭台銘同台出席。（記者羅沛德攝）

郭台銘（右）與柯文哲（左）互動熱絡。（記者甘孟霖攝）

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