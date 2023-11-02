侯友宜稱「藍白合」火車過站不等人 柯文哲鬆口：沒說一定要全民調

國民黨總統參選人侯友宜今日上午於台北市葫蘆寺受訪提及「藍白合」時說，火車過站就不等人。民眾黨總統參選人柯文哲下午被問到是否會「上火車」時，並未回答便直接離去，但柯也說，他沒有說一定要「全民調」，只是要公開、公平、透明的規則。（記者塗建榮攝）

2023/11/02 16:27

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨與民眾黨的藍白整合卡關，國民黨總統參選人侯友宜今（2）日上午於台北市葫蘆寺受訪提及「藍白合」時說「火車過站就不等人」。民眾黨總統參選人柯文哲下午被問到是否會「上火車」時並未回答便直接離去，不過也說「我沒有說一定要『全民調』，只是要公開、公平、透明的規則」。

柯文哲今日下午於「競選總部成立開箱記者會」後受訪表示，他沒有說一定要全民調，只是說要有公開、公平、透明的規則，讓一套雙方支持者都可以接受的解決方案，若用「喬」的，喬到最後就變成密室政治、分贓政治，所以他當時也說，若要再見面，下次一定要公開。

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柯也說，民眾黨強調SOP（標準作業流程）、程序正義、按表操課，但有時候台灣傳統政治都要用「喬」的，他認為，這叫政治DNA不合、理念上的不同。

針對傳出明天就是藍白合的最後期限，被問到是否若明天沒合連立委都不合了？柯文哲重申，政黨合作包含政策綱領、總統選舉、立委選舉的合作，以及聯合政府如何組織，立法院長、副院長，各委員會召集人如何選舉，還有日後議案如何合作、有爭議怎麼處理等，他認為，不可能100％完全合作，若完全一樣，變成同一個黨就好了。

但柯文哲也說，不應該用某一個合作項目去綁架所有其他項目，他相信，國民黨主席朱立倫應該也會認同此理念。

柯文哲表示，大家也不用太緊張，就當作是台灣民主政治在往前走時會遇到的一些小挫折、小波瀾，他還是相信台灣的民主會繼續往前進，但過程當中一定會遇到一些問題，會一個、一個把他克服掉。

此外，傳出柯、侯兩人第一次會談時，柯對侯說「柯志恩或韓國瑜出來都比你強」惹怒侯友宜。對此，柯文哲反問，「如果只有（柯、侯）兩個人在，請問這個消息怎麼傳出來的？講的到底有沒有失真？」，並強調若是有誰流出去，要自己還原當天怎麼講的。

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