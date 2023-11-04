首度合體賴清德造勢 蔡英文：「藍白合」不如賴的「全民合」

民進黨在新北市舉行第一場大型造勢活動，黨主席暨總統參選人賴清德首度與蔡英文總統合體。（記者劉信德攝）

2023/11/04 18:03

〔記者許倬勛／新北報導〕民進黨主席暨總統參選人賴清德今首度與蔡英文總統合體在新北市舉行第一場大型造勢，蔡英文批評「藍白合」討論的是權位的分配、利益的結合，對手一心想下架民進黨，不像民進黨想的是「上架台灣」、「全民合」，唯有投給賴清德、讓立委國會過半，才能確保有尊嚴的和平，讓台灣在國際競爭中維持關鍵的影響力，「選對的人、走對的路，我們一起大步向前！」

蔡英文總統上台旋即受到支持者熱烈歡呼，台下掌聲與歡呼震天價響，讓蔡英文大呼感動，對於明年的大選更有信心，她說，新北市全台灣人口最多的地方、也是決定台灣未來最重要的地方，新北也是她政治路的起點，感謝過去所有人的支持。

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「蔡英文團隊沒有辜負鄉親，努力建設台灣、努力發展新北」 蔡英文細數新北的諸多建設，包括造勢所在地板橋第一運動場、板橋七座停車場、台65快速道路浮州匝道及淡水輕軌、捷運三鶯線等，都是在前瞻預算的支持下一一完成。

蔡英文說，最近很多人問她，民調最高的是誰？有群眾高喊「賴清德」、「蔡英文」她笑說「當然是賴清德，但是我沒有要選了啦」，蔡說，除賴清德之外，另個民調最高的就是我國的海鯤號潛艦，受到各國外賓的高度肯定，海鯤號潛艦代表了國防自主、展現守護國家的決心。

蔡續指，也就是這樣的決心，讓國際對台灣的支持愈來愈強大、讓台灣成為世界的關鍵字，談到武漢肺炎防疫、談到民主都會聯想到台灣，也因此國際知名的大廠都紛紛來到台灣加碼投資，證明在民進黨的執政、大家共同努力下，國際社會的共識就是要「上架台灣」，守護區域安全、穩定全球供應鏈，不能沒有台灣，「當民進黨讓世界上架台灣，對手卻要下架民進黨」。

蔡英文說，過去七年國際局勢變化劇烈，包括疫情、極端氣候的挑戰，但是台灣站穩了腳步，全力發展經濟、提升國力，包括GDP從她剛上任時的17.5兆元提升到即將突破23兆元，政府也提出了育兒津貼、減稅、學費補貼、長照3.0政策，從未忘記照顧大家的承諾。

蔡英文話鋒一轉，批評「藍白合」迄今討論的仍是誰正誰副的權位分配，看起來就是利益的結合，在她看來不如「全民合」也就是全民團結合作，繼續走對的路、為了台灣打拚，能達到全民合條件的人，只有賴清德。

蔡英文說，賴清德具備了當總統的三個條件，第一是經驗最完整、過去八年都是執政團隊最重要的成員；第二是提出清楚的國家願景，包括一系列的國家希望工程，各個面向都做好準備；第三是廣納各方人才，尤其是青壯世代、跨領域跨黨派的人，為下一階段的台灣帶來更多的進步與改變。

「台灣需要有經驗有能力的團隊帶領台灣前進，選對的人、走對的路大步向前」，蔡英文說，賴清德和他的團隊，將勇敢堅定承擔責任，團結人民、保衛國家，確保有尊嚴的和平，讓台灣在國際競爭中維持關鍵的影響力。

民進黨在新北市舉行第一場大型造勢活動，黨主席暨總統參選人賴清德首度與蔡英文總統合體。（記者劉信德攝）

民進黨在新北市舉行第一場大型造勢活動，現場支持民眾搖旗吶喊。（記者劉信德攝）

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