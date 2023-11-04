談萬里老家哽咽 賴清德：與廖先翔家族占800坪國有地完全不同

民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部成立造勢大會，總統蔡英文等人都到場力挺。（記者劉信德攝）

2023/11/04 19:01

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部今天（4日）舉行成立造勢大會，他談起萬里老家一度哽咽，支持者紛紛聲援「加油」。賴清德說，他老家與國民黨新北市議員廖先翔家族占據8百坪國有地、或其他違建的狀況完全不同，他願意配合新北市政府的認定，包括補繳錢或補程序等。

賴清德新北市競選總部今天在板橋第一運動場外舉辦競總成立造勢活動，總統蔡英文、立法院長游錫堃、前行政院長蘇貞昌、總統府祕書長林佳龍等黨內天王集結助陣，展現黨內大團結氣勢，現場旗海飄揚、人潮溢出場外，「凍蒜聲」爆棚，氣氛熱烈歡騰。

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賴清德致詞說，新北市是他的故鄉，新北人口最多、力量最大，如果他在新北市能贏，一定能高票當選總統，盼民眾看在人親、土親、感情更親的份上，「全力栽培故鄉的子弟賴清德」。

賴清德說，他在新北萬里的礦區出生長大，最近可能有些人去他家看過，他父親是礦工，鄰居、親戚也都是，礦業在台灣那個年代是重要產業，礦工卻很辛苦。他小時候看長輩進入礦坑前身體是乾淨的，走出礦坑後卻不認得人，因為全身沾滿煤炭都是黑的，只剩兩個眼珠，而礦工若非工作意外受傷、失去生命，肺部長期也會受傷。

賴清德說，他童年時，父親因意外過世，媽媽勇敢堅強扶養兄弟姊妹長大，而父親留給他最大的遺產就是「貧窮」，在貧窮環境長大的孩子不怕辛苦，兄弟姊妹感情特別好，颱風天屋頂還會被吹走，得趕快去撿鉛板。談起往事，賴清德一度哽咽，說不出話來，台下支持者紛紛吶喊「加油」。

賴清德說，他家房子是礦工的工寮，與廖先翔的情形完全不同，且老家年久失修而不得不修建，附近的房屋也是如此。

完全尊重新北市政府的判斷 要繳錢、補程序完全配合

話鋒一轉，賴清德批評，廖先翔爸爸是前議員，卻占據800坪國有地，與台中的前立委顏寬恒家一樣。千萬不要用廖先翔或是其他違建來定義他家的情形，他完全尊重新北市政府的判斷，如果要繳錢、補程序都完全配合。

賴清德強調，他做為新北的子弟，不論是擔任立委、台南市長、行政院長時期，如果新北市有需要，他都是很堅定全力支持。

民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部成立造勢大會，板橋體育館前廣場擠滿支持民眾，揮舞旗幟高呼凍蒜。（記者劉信德攝）

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