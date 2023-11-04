藍白合談判觸礁 朱立倫：現在還必須忍耐

國民黨主席朱立倫。（記者方賓照攝）

2023/11/04 17:22

〔記者施曉光／台北報導〕「藍白合」談判觸礁，國民黨主席朱立倫今日下午參加「侯友宜總統暨立委台北市競選總部成立誓師大會」時致詞表示，此刻希望大家一起要求所有的政治人物與政黨要團結在一起，他知道這個時候大家都有情緒，還有一大堆的破壞者與主戰派，最後關鍵時刻國民黨一定會拚到底，但現在還必須忍耐，呼籲大家一起共同努力。

朱立倫表示，藍營15位縣市首長今天發表聯合聲明，代表全台灣絕大多數的民意希望藍、白最後能整合在一起，只要大家團結，就是勝利的時候，他並向民眾黨喊話，不要把責任丟給民眾，只要能夠團結，大家就趕快整合。

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朱立倫說，最近有太多支持者既期待又失望與憤怒，擔心到底藍、白兩黨能否整合在一起，60%以上的民意都要求政黨輪替，大家對不公不義、兩岸兵兇戰危都已經不能忍受，要求兩岸和平穩定，下一代可以過好日子，希望大家不要只想自己贏或從中獲利，而是從人民的角度出發，在關鍵時刻大家一起要求所有的政治人物與政黨，都要團結在一起。

朱立倫表示，他可以不要任何一切，民眾的期待就是國民黨的目標，這時候大家都有情緒，還有一大堆的破壞者與主戰派，最後關鍵時刻國民黨一定會拚到底，但現在還是必須忍耐，期待最後大家共同努力。

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