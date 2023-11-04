柯文哲拒「藍白合新方案」朱立倫怒了：答應和變卦的都是柯

國民黨主席朱立倫談民眾黨主席柯文哲原本表達同意「藍白合」遵循日本模式，結果又變卦。（記者許倬勛攝）

2023/11/04 12:23

〔記者許倬勛／新北報導〕「藍白合」組隊方案喬不攏，國民黨拋出以日本或德國模式決定正、副總統搭檔人選，但民眾黨主席柯文哲仍堅持全民調方案，合局再變僵局。對此國民黨主席朱立倫直言「像被澆了一盆冷水」，稱藍營內部也有戰到底的準備，但為台灣好，仍會持續努力，呼籲「不要只思考自己」。

柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊昨晚拋出下週柯要與副手拍照，並指柯已提出全民調誤差範圍禮讓的方案，這就是民眾黨的最後方案，「無法再調整」，等於為雙方合作設下最後期限，讓外界好奇「藍白合」究竟會走向何處？

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朱立倫聽完題目後深蹙眉頭、搖了搖頭，他說，別忘了人民最大、政治人物只是一時，政黨也沒那麼偉大，大家都要以民意為重，為什麼六成民意希望政黨輪替？就是希望和平安定過好日子，個人的想法沒那麼偉大，政黨不是一定要堅持到底，「柯文哲也好，民眾黨、國民黨也好，大家秉持這個想法，就可以定下心想為何當初要談合作」。

至於黃珊珊所稱的「最後通牒」，朱立倫說，民眾黨主席是柯文哲，與他對談的也是柯文哲，但答應和變卦的也是柯文哲，之後要繼續對話的對象也是柯，他尊重主戰派的意見，但我們（國民黨）的目標就是為台灣好。

談及11月2日與柯文哲通話，柯在與朱立倫通話時認同日本模式的整合方案，後又改口稱「很奇怪」；朱說，柯文哲聽完日本模式後表示很有信心，因為遵循此模式，個人聲望高也能獲得小雞支持，何況他提出來讓民眾黨做莊、讓小雞秘密投票。

朱立倫續指，德國模式就是要有聯合政府的目標，也是另種全民調，同時強調個人與團體，他呼籲主流媒體現在開始就做民調，針對「侯柯配」、「柯侯配」對「賴蕭配」還有政黨支持度等，這樣答案不就清楚了嗎？如果沒有信心，一定要計算誰一定贏，那這樣很難談。

媒體問及藍營15縣市首長力挺朱立倫提出的兩個方案，是不是希望透過內部團結來影響民眾黨？朱說，其實所有縣市首長都很焦慮，聽完柯的說法後像被澆了一盆冷水，很失望也很憤怒，但大家都很清楚，唯有實現人民願望、符合期待最重要。

朱立倫也呼籲，若凡事都依主戰派想法，那麼凡事都不用談了，藍營當然也可主戰，但在國民黨心中，人民最重要，呼籲柯文哲不要只思考自己、想想人民，否則最後得利仍是民進黨。

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