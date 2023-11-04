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「沒人比我跟柯文哲有更多恩怨」 連勝文：沒理由放棄合作

國民黨副主席連勝文表示，藍營中沒人比他與柯文哲有更多個人恩怨，如果連他能放下過去，願意促成合作，那國民黨更沒理由放棄這樣的機會。（資料照）

國民黨副主席連勝文表示，藍營中沒人比他與柯文哲有更多個人恩怨，如果連他能放下過去，願意促成合作，那國民黨更沒理由放棄這樣的機會。（資料照）

2023/11/04 12:42

〔記者許倬勛／新北報導〕「藍白合」組隊方式喬不攏，國民黨副主席連勝文今受訪表示，藍營中沒人比他與民眾黨主席柯文哲有更多個人恩怨，如果連他能放下過去、放下心中的恩怨與仇恨，願意促成合作，那國民黨更沒理由放棄這樣的機會，「既然有必勝的方法，沒理由放棄」。

談及藍白合卡關，連勝文說，希望大家都可以討論，他個人覺得國民黨主席朱立倫拋出的日本、德國兩種整合模式，除了對比外還有政黨支持度，頗符合現實跟台灣總統大選真實狀況，應把它當作模擬考，盡量要跟大選真實狀況一致，這種民調做起來能夠符合科學要求，民眾黨政黨支持度也不會太低，也希望其他在野黨領袖考慮一下這個方案。

若藍白合破局是否會嘗試再談？連勝文說，國民黨內沒有人比他與柯文哲有更多個人恩怨，若連他都能放下過去的恩怨與仇恨，願意促成合作，那黨更沒理由放棄，畢竟合作一定能贏，既然有贏的方法就不該放棄，希望政治領袖可以蒼生為念、繼續努力。

媒體追問，柯文哲是否靠國民黨壯大自己？連勝文說，從以前到現在思考的合作模式都是策略聯盟模式，希望自己能夠強大，也希望合作夥伴能夠強大，不是國民黨獨強而已，希望跟國民黨合作夥伴也可以繼續好，這才是策略聯盟的意義。

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