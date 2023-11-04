賴清德：極權時代教科書孩子知道三川五嶽但不知濁水溪在哪

副總統賴清德今（4）日出席當代數位教科書國際論壇，除致詞外並與現場來賓合影留念。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/04 16:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕副總統賴清德今天（4日）下午出席當代數位教科書國際論壇，他在致詞時表示，台灣在極權時代的教科書，當時孩子只知道中國的三川五嶽，但不知道濁水溪在哪、也不知道芒果和菱角盛產在哪，「但這些都成為過去，教科書上內容以自身生活為中心，呈現地域和文化，這都是非常好的事情」。

賴清德也舉例，過去教科書上的文章多是古文，但現在很多當代作者，讓孩子跟當代更緊密。他也提到，未來邁入全面智慧化時代，不只有智慧家庭、智慧城市，還有智慧教學，「我在行政院當院長期間看到這個趨勢，提出了2030國家政策，範圍很廣」。

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賴清德說，當時教育部分有擬定幾個計畫，包括學校智慧學習計畫，還有提出數位教學暨學生數位學習計畫，蘇貞昌任院長期間讓班班有網路、生生有平板，未來全面智慧化時代不只開車不需要人、無人駕駛、無人工廠，無紙時代也會跟著來。

賴清德也指出，台灣在全面智慧化時代佔據優勢，因為有半導體和資通訊產業等優勢，國科會也通過計畫，用半導體和資通訊產業帶動生成式AI計畫，帶動科技產業發展，這是全面性的生活改變，未來還得持續跟教科書界合作，持續加情數位教學促進，讓台灣較由數位產業之力，讓孩子接觸到更完整的數位學習環境，在全球競爭上佔據更優勢的位子。

副總統賴清德今（4）日出席當代數位教科書國際論壇。（記者叢昌瑾攝）

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