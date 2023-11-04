侯友宜：離開新北參選總統 因為沒有一件事比大家的生命更重要

「侯友宜總統暨立委台北市競選總部成立誓師大會」上，國民黨總統參選人侯友宜（中）致詞說，之所以離開新北市參選總統，原因就是沒有一件事情要比大家的生命更重要。（記者方賓照攝）

2023/11/04 18:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（4日）下午在「侯友宜總統暨立委台北市競選總部成立誓師大會」發表談話說，他之所以會離開新北市參選總統，原因就是沒有一件事情要比大家的生命更重要，他願意扛起責任保家衛國，守護中華民國，讓這塊土地平安。

侯友宜指出，去年中國戰機飛到台灣防空識別區的架次數目，要比前年多了8成，但大家渾然不知，民進黨政府不但沒有跟大家講清楚，現在兩岸兵凶戰危，還批評國民黨販賣戰爭恐懼，民進黨不但支持台獨，賴清德所說的務實台獨工作者，如何能讓人民放心？當總統怎麼可以引來戰爭？他強調，做總統最大的責任就是避戰。

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侯友宜說，在保平安的過程中，大家才有辦法填飽肚子，前幾天他參加觀光產業後援會活動，大家看到他，好像看到一個燈塔與希望，紛紛擁抱，希望他能當選總統，維護兩岸和平，因為台灣觀光產業從來沒像現在這麼慘。

侯友宜進一步指出，2019年1月到9月，來台陸客人數為240萬，今年1月到9月只有15萬人，比例只佔當年的6％。夜市業者告訴他，現在疫情雖然恢復，但生意只有恢復一半，大家都希望兩岸和平，不要戰機來、要客機來，不要危機要商機，就讓他來改變，創造兩岸和平的好時機。

侯友宜還說，民進黨執政8年充斥貪贓枉法，但政府沒有辦出一件案子給人民交待，只要當選總統，他一定會成立新的特偵組，還給大家一個公道。

侯友宜呼籲支持者要凝聚力量，現階段國民黨碰到很多的挑戰，他身為團隊的主帥與指揮官，會像當年擔任警察帶隊打仗，在上戰場前，他會請所有伙伴一起拉槍機、上子彈，喀擦一聲，讓大家充滿為國犧牲奉獻的熱情，並以嚴肅態度面對生死，大家都沒有什麼好抱怨，全部一起上，只要大家生命綁在一起，最後必定可以凱旋歸來。

他說，國民黨會結合所有志同道合的好朋友，站上戰鬥位子，實現政黨輪替，並隨時歡迎所有願意加入國民黨行列的好朋友，一起共同努力，堅定走自己的路，最後一定能贏得勝利。

侯友宜還說，明年1月13日投票日，是決定台灣命運與中華民國存亡的關鍵之役，那一天也是已故前總統蔣經國的逝世紀念日，大家當天一定要選一位務實穩健、向蔣經國精神學習的人，來帶領台灣與中華民國度過危難，他承諾會用生命來守護台灣土地。

侯友宜總統暨立委台北市競選總部成立誓師大會，現場國旗飛舞。（記者方賓照攝）

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