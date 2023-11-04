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馬英九：民進黨現在是「桃花黨」 不下架沒有天理

前總統馬英九。（資料照，記者王藝菘攝）

前總統馬英九。（資料照，記者王藝菘攝）

2023/11/04 17:28

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今日下午在「侯友宜總統暨立委台北市競選總部成立誓師大會」致詞時表示，民進黨在野時期還有模有樣，但執政後卻倒行逆施，最近除了民進黨立委趙天麟被爆出婚外情，還有一位鄭姓大老的偷情照片被媒體報導，可見民進黨現在已經是「桃花黨」，「桃花朵朵開」。

馬英九痛批民進黨，既不民主，也不進步，可以關掉中天電視台，上架有爭議的電視台，警察還傳訊批評政府文化政策的台大教授蘇宏達，這種政府如果不下架，完全沒有天理。

馬英九指出，2015年他與中國國家主席習近平在新加坡見面，雙方同意好好實施「九二共識」、解決爭端，當時英國的經濟學人雜誌指這是中共對台灣最大的讓步，但6年後該雜誌卻說台灣是全世界最危險的地方，可見在外國人的眼中，台灣現在墮落有多麼的嚴重。

馬英九說，他很難想像一個政府可以爛到這個地步，要做到這麼爛，也實在不容易，尤其蔡英文總統拋出中華民國與中華人民共和國互不隸屬的兩國論，違反中華民國憲法，也違反其當初就職時宣示會遵守中華民國憲法的承諾，造成兩岸兵凶戰危，未來一定要重新回歸兩岸互不承認主權、互不否認治權的兩岸關係。

他強調，只要國民黨執政，兩岸關係就能回到和平、安定與繁榮，讓台灣擺脫全世界最危險的地方，大家要一起把國民黨總統參選人侯友宜送進總統府，照顧大家的幸福，整頓這個國家。

馬英九還說，這場選舉不只關係國民黨的勝敗，也關係中華民國的前途，民進黨執政7年來實在不像話，國防、外交、經濟全都在倒退，所以國民黨的任務很重要，一定要讓中華民國打勝仗。

此外，出席同場活動的前高雄市長韓國瑜致詞提醒大家，如果明年1月13日大家把選票投給民進黨總統參選人賴清德，因為民進黨的台獨黨綱，絕對無法打開兩岸和平大門，賴清德的鑰匙用錯了，兩岸和平之門永遠打不開，而和平的鑰匙在侯友宜的手上，侯友宜支持中華民國憲法底下的「九二共識」，和平鑰匙在「九二共識」，而不是台獨黨綱，如果賴清德當選總統，大家將面對戰爭，票投侯友宜，才能擁抱和平，拜託大家要支持侯友宜。

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