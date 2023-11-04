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賴清德新北市競選總部成立 5萬人齊喊「凍蒜」震撼新板特區

賴清德新北市競選總部成立大會下午在板橋第一運動場前廣場舉行，支持者將前廣場擠得水泄不通。（記者劉信德攝）

賴清德新北市競選總部成立大會下午在板橋第一運動場前廣場舉行，支持者將前廣場擠得水泄不通。（記者劉信德攝）

2023/11/04 18:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨總統參選人賴清德今天成立新北市競選總部，現場湧入5萬名的支持者，黨中央的天王助選員包括立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍、前行政院長蘇貞昌都到場助陣，活動搭配熱門樂團演唱，充滿歡樂氣氛，當今年的競選歌曲「TEAM TAIWAN挺台灣」主唱未來式樂團出場，大聲唱出「挺台灣」全場跟著附和，聲量震撼整個新板特區，十分激勵人心。

競選總部成立大會下午在板橋第一運動場前廣場舉行，來自新北市29個行政區的支持者湧入會場，將前廣場擠得水泄不通，準時到的民眾在場內已無立足空間，只能擠在場邊、遠眺場內的大螢幕、跟著喊「凍蒜」，據主辦單位宣布，現場人數高達5萬人。

民進黨提名的立委參選人接力登場主持，邀請大咖助選員上台，林佳龍指出，賴清德一路行醫救人，為了台灣投身政治，如今已經做好準備要當台灣的領航員，不論是國防外交、產業經濟，還是社會福利，要為台灣人民繼續打造國家希望工程。

游錫堃指出，如同總統蔡英文所言，台灣正走在正確的道路上，蔡英文交棒給賴清德，大家要盡最大力量支持賴清德當總統，讓民進黨國會過半，繼續捍衛台灣的民主自由。

接著由蘇貞昌帶著他的招牌撞球桿上場，隨著大螢幕打出「護國院長」的名號，全場熱情歡呼歡迎老縣長，蘇貞昌細數他在台北縣長任內的建設，還有行政院長時期的政績，如數家珍，台上民眾也跟著點頭讚譽有如，蘇貞昌指出，在蔡英文領導下，台灣的出口產值年年創新高，也因為政府有賺錢，台灣才能從小顧到老，唯有「選對人，會做事，台灣子弟出頭天」。

賴清德新北市競選總部成立大會下午在板橋第一運動場前廣場舉行，支持者將前廣場擠得水泄不通。（記者劉信德攝）

賴清德新北市競選總部成立大會下午在板橋第一運動場前廣場舉行，支持者將前廣場擠得水泄不通。（記者劉信德攝）

新北市賴清德競選總部成立大會，全場支持者跟著競選歌曲「TEAM TAIWAN挺台灣」情緒高昂，搖旗吶喊。（記者翁聿煌攝）

新北市賴清德競選總部成立大會，全場支持者跟著競選歌曲「TEAM TAIWAN挺台灣」情緒高昂，搖旗吶喊。（記者翁聿煌攝）

新北市賴清德競選總部成立大會，全場支持者跟著競選歌曲「TEAM TAIWAN挺台灣」情緒高昂，搖旗吶喊。（記者翁聿煌攝）

新北市賴清德競選總部成立大會，全場支持者跟著競選歌曲「TEAM TAIWAN挺台灣」情緒高昂，搖旗吶喊。（記者翁聿煌攝）

新北市賴清德競選總部成立大會，全場支持者跟著競選歌曲「TEAM TAIWAN挺台灣」情緒高昂，搖旗吶喊。（記者翁聿煌攝）

新北市賴清德競選總部成立大會，全場支持者跟著競選歌曲「TEAM TAIWAN挺台灣」情緒高昂，搖旗吶喊。（記者翁聿煌攝）

新北市賴清德競選總部成立大會，全場支持者跟著競選歌曲「TEAM TAIWAN挺台灣」情緒高昂，搖旗吶喊。（記者翁聿煌攝）

新北市賴清德競選總部成立大會，全場支持者跟著競選歌曲「TEAM TAIWAN挺台灣」情緒高昂，搖旗吶喊。（記者翁聿煌攝）

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