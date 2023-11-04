民進黨北市競總串連民代連環造勢 展現拿8席決心

民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中（中）、民進黨台北市黨部主委張茂楠（左三）4日在第19屆第2次市黨代表大會暨立委參選人造勢大會上，帶領立委參選人謝佩芬（左二）、高嘉瑜（右一）、吳沛憶（右二）、許淑華（右三）、王閔生（左一）等人高喊勝選口號。（記者廖振輝攝）

2023/11/04 21:08

〔記者楊心慧／台北報導〕2024大選倒數70天，為強化地方串連，賴清德台北競選總部協同民進黨籍台北市議員於10月起陸續共同舉辦賴清德及議員、立委候選人後援會，民進黨本週五至週日舉辦多場活動，凝聚支持者，並對外展現拿下8席的決心，陳時中今下午於市黨部代表大會及造勢大會受訪表示，民進黨已做好準備，盼爭取勝選，讓民進黨在台北市提名8人要讓他們全部當選。

台北市議員許家蓓昨主辦信義區首場後援會，台北市議員顏若芳今上午舉辦大同區後援會，民進黨台北市黨部今下午舉辦市黨部代表大會及造勢大會，台北市議員王世堅傍晚於大同競選總部成立晚會，立委高嘉瑜晚上在內湖區舉辦競總成立大會，北市議員吳沛憶明晚於龍山寺前舉辦競總成立大會。

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信義區首場後援會有百位民眾到場力挺，包含賴清德台北競選總部主委陳時中、信義南松山立委候選人許淑華、大安區立委候選人苗博雅、新北市議員戴瑋姍、基隆市議員張顥瀚、民進黨台北市黨部主委張茂楠。

許家蓓表示，許淑華服務松山、信義區16年，2020年立委選舉雖惜敗，但差距僅有6025票，創下民進黨在本區立委選舉的最高票，深耕地方的成績有目共睹，若許淑華前進立法院，絕對能為地方爭取建設福祉。

信義、南松山立委候選人許淑華則指出，國民黨執政時期外交休兵，但民進黨在蔡英文總統八年任內走向世界，疫情期間口罩國家隊更讓世界看見台灣。選舉不分黨派、選舉不該是政治鬥爭，而是要做對的事、照顧全國人民福祉，賴清德總統絕對是最強總統人選。

陳時中今下午於市黨部代表大會及造勢大會受訪表示，上午參加顏若芳舉辦的替2名候選人造勢大會很成功，昨天參加許家蓓也辦得很好，民進黨已做好準備，盼爭取勝選，讓民進黨在台北市提名8人要讓他們全部當選。

台北市議員許家蓓昨主辦信義區首場後援會。（記者楊心慧攝）

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