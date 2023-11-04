沒貼錯！AIT處長孫曉雅PO致詞文 網卻狂刷「可以安心下單了！」

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）2日在酷澎2日宣布啟動台灣第2座物流中心致詞。（取自AIT臉書）

2023/11/04 06:16

〔記者楊丞彧／台北報導〕主打「南韓電商巨頭」的酷澎（Coupang）本月2日宣布啟動台灣第2座物流中心，明年上半年將開設第3座，3座皆落腳桃園。酷澎創辦人金範錫（Bom Kim）、經濟部長王美花與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）皆到場祝賀。孫曉雅3日透過AIT臉書張貼相關貼文，卻讓網友意外驚覺酷澎是美商，讓留言區異口同聲此起彼落驚呼「原來（酷澎）是美商」、「可以安心下單了！」

孫曉雅透過AIT臉書表示：「我很榮幸出席美商酷澎在台重大投資的典禮活動。酷澎是美商在台投資的重要成員。每一座酷澎的物流中心，將為台灣創造多達1800個就業機會。在酷澎數十億的投資中，台灣絕對是重點。」

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孫曉雅強調：「透過全新酷澎的電商平台，可使美國與台灣的中小企業，把商品推廣至更廣大的市場。這項深具意義的投資是美台合作的里程碑，見證了台灣友善的經商環境以及美商公司對此市場的強烈承諾。恭喜酷澎以及所有協助加深台美雙邊商務與經貿關係的美商！」

孫曉雅原本平凡的致詞，卻意外讓許多網友驚覺，酷澎是個美商，紛紛留言「原來酷澎是美商」、「美商就會想下載」、「可以安心下單了」、「早說嘛，怎麼不早說」、「那一定要拋棄蝦Ｘ」、「還以為它是韓商，所以不太有興趣。既然是美商，就大力用起來」。也有網友分享貼文截圖，下方留言區也被刷了「可以放心買了」、「原來不是韓商」、「韓商美商都OK啦，只要不是...」、「只要不是中資都買爆」。

根據維基百科資訊，酷澎（Coupang）2010年於南韓誕生，現為南韓第一大電商，有「南韓亞馬遜」之別稱，總部設於南韓首爾，後遷到美國華盛頓州西雅圖，並於美國德拉瓦州註冊。2018年酷澎從日本軟銀獲得20億美元投資，其他主要投資者包括貝萊德集團（BlackRock Inc.）、富達投資（Fidelity Investments），在美國紐約證交所上市。2021年開始在日本與台灣營運。酷澎也在中國北京、上海、美國洛杉磯及山景城設有辦公室。

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