日駐台代表泉裕泰：面對危機時代 台灣絕不可分裂須更團結

台灣日本關係協會會長蘇嘉全（右）舉杯歡送泉裕泰（左）。（廖振輝攝）

2023/11/01 22:56

〔中央社〕日本台灣交流協會代表泉裕泰即將卸任，他今天在離任酒會上表示，面對充滿危機時代，台灣民眾絕不可分裂，一定要更加團結，表現出守住民主與自由的強烈意識，作為國際社會的一分子並持續貢獻。

泉裕泰即將卸任，今晚在台北大倉久和飯店舉辦離任酒會，行政院副院長鄭文燦、台灣日本關係協會長蘇嘉全、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、前立法院長王金平、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、美國在台協會處長孫曉雅，及加拿大、紐西蘭、捷克、韓國、澳洲等駐台代表均與會出席。

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泉裕泰致詞表示，他40多年的外交官生涯雖然就此結束，但最後這4年，獲得台灣政府、經濟及文化界各方人士協助，彼此工作非常愉快，而日本身邊有像台灣如此好鄰居的存在，他真心感到如奇蹟般難得，他是在台灣所有外交官中最幸福的一人，他再度表示由衷的謝意。

泉裕泰指出，他在任期間，觀察到世界對台灣的看法有巨大變化、世界供應鏈重組、新冠肺炎危機、烏克蘭情勢等國際情勢變化的連動，不但廣泛且加深對台灣的國際認知，誠如總統蔡英文在雙十國慶演說提到，台灣已是「世界的台灣」，這可說是蔡政府帶來的外交成果，讓台灣越來越有自信。

但泉裕泰也提到，在他的任期中，相繼失去前總統李登輝、日本前首相安倍晉三2位全力支持台灣的支柱，他們的逝世讓大家受到衝擊，彷彿失去引導走向未來的指南針，但他想，台灣將有更大的變化、更增加存在的重要性，即便當中有更大的試煉到來，但他相信台灣的民眾將勇敢掌控自己的未來。

泉裕泰強調，面對充滿危機的時代，台灣民眾絕不可分裂，一定要更加團結，表現出守住民主與自由的強烈意識，作為國際社會的一分子並持續貢獻，這對台灣未來，比什麼都重要。

泉裕泰指出，這4年來他一直都想全力支持並希望台灣加油，也盼台灣要堅強、要更堅強，他的心，今後也會與台灣這塊寶島同在，更相信流露出自信台灣，今後必將持續往前邁進；泉裕泰最後高呼：「謝謝，大家！謝謝，台灣！再見，台灣！」。

游錫堃致詞時，則細數日本近年對台友好舉動，包括協助台灣行銷鳳梨、捐贈台灣420萬劑疫苗，以及前日本首相安倍晉三說出「台灣有事，就是日本有事，就是日美同盟有事」，而泉裕泰大使任內，更是台日關係歷史上最好的時刻。

鄭文燦致詞則表示，泉裕泰日前在台日壘球賽時曾提到，台日之間沒有勝負，只有感動與友誼。因此他盼這份感動更上一層樓，也希望泉裕泰離任後身體健康、多陪太太旅遊。蘇嘉全則引用泉裕泰最愛的已故歌手鄧麗君歌曲「何日君再來」，告訴泉裕泰，「何日君再來，台灣歡迎您」。

泉裕泰離任酒會1日舉行，泉裕泰伉儷（中、左）歡迎美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（右）等來賓。（廖振輝攝）

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