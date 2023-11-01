逾40年外交官生涯畫句點！日駐台代表泉裕泰離職 片山和之繼任

日本駐台代表泉裕泰（右）離任酒會晚間舉行，泉裕泰伉儷站在屏風前迎賓。（記者廖振輝攝）

2023/11/01 22:21

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〔記者楊堯茹／台北報導〕日本駐台代表泉裕泰6日將正式卸下職務，為他超過40年的外交官生涯劃下句點，日本台灣交流協會今為泉裕泰舉辦離任酒會，泉裕泰致詞時表示，日本感謝有台灣如此友好的鄰居，他是在台灣所有的外交官當中，最幸福的一人，他也證實，將由日本前秘魯大使片山和之接任日本駐台代表一職，繼續為日台關係深化努力。

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不僅台灣政治高層雲集，包括立法院長游錫堃、前院長王金平、行政院副院長鄭文燦、監察院長陳菊、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、內政部長林右昌、台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫、民眾黨秘書長周台竹等到場祝福泉裕泰，現場也宛如小型聯合國，包括美國在台協會處長孫曉雅、南韓駐台代表李殷鎬、紐西蘭駐台代表馬嘉博（Mark Pearson）、加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）、 捷克駐台代表史坦格（David Steinke）、澳洲駐台代表顧兆倫（Lachlan Crews）及法國駐台代表巴黎思（Franck Paris）也都來到酒會現場，顯示泉裕泰的好人緣。

泉裕泰一開場先以中文向大家問好，並感謝總統蔡英文10月30日頒贈大綬景星勳章，「我會當成傳家寶收藏」，駐台4年他觀察到世界對台灣的看法有了巨大的變化，誠如蔡英文雙十國慶演說「台灣已是世界的台灣」，他認為「這是蔡政府的外交成果，堂堂正正的台灣被世界看見了」。他說，與此同時，香港「時代革命」的火炬一個接一個熄滅。

他也感慨表示，他的任期中，相繼失去了台灣前總統李登輝、日本前首相安倍晉三，兩位全力支持日台關係的支柱，一時不知所措，但現在日台一同堅強站起來，朝向更加強化雙邊關係邁進。面對未來更大的試煉到來，他相信台灣人民將勇敢掌控自己的未來，「台灣人民絕對不可分裂，表現守住民主與自由的強烈意識」。

他用「日本團隊（Team Japan）」來形容駐台4年來照顧他生活起居的每一個人，特別感謝他的妻子內子多年來的陪伴，從秘書、司機、園藝師都一一唱名，還頒發了「日本台灣交流協會代表勳章」給官邸料理人長瀨，還說每年舉辦的天皇華誕慶祝酒會，都是長瀨的攤位大排長龍。

泉裕泰最後也證實，新任日本駐台代表為片山和之，也許精通中文的他，抵台後也會挑戰學台語，持續深化日台關係。並以中文向台灣說，「謝謝，台灣！再見，台灣！」

游錫堃致詞時表示，泉裕泰2019年接下駐台代表不久就遇上新冠肺炎疫情，「但台日關係沒有因此中斷，反而更好」，並細數他任內挺台事蹟，包括2021年泉裕泰臉書發文促銷台灣鳳梨，如今日本已是台灣最大的鳳梨出口國；又在同年捐贈台灣420萬劑AZ新冠肺炎疫苗；及日本已故首相安倍晉三同年說出「台灣有事就是日本有事，就是美日同盟有事」，引起連鎖反應，南韓、菲律賓及法國也把目光轉到台海，法國總統馬克宏2023年8月提出七年建軍法，保障台灣海峽航行自由。

游錫堃最後也送上親筆題字的瓷盤，上頭寫著「厚德載物」，感謝他在台灣的努力，並表示「泉大使，你是台灣最好的朋友，台灣永遠歡迎你，希望你常回台灣」。

鄭文燦則感謝泉裕泰利用各種場合為台發聲，支持台灣加入國際衛生大會以及CPTPP，並強調台日在經貿、文化交流越來越頻繁，不僅貿易額來到880億美金，台積電的日本九州廠也順利營運。他回想過去曾與泉裕泰一起打壘球，泉裕泰當時說：「台日之間沒有勝負，只有感動跟友誼」，至今感念不已。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全帶領現場貴賓敬酒時打趣表示，泉裕泰在台灣好人緣，可能要在台灣再待3個月才能跟每一個人餐敘話別。呼應泉裕泰先前致詞，蘇嘉全也說，每次去泉裕泰官邸吃飯，回家都要減肥，因為長瀨料理人的手藝太好，不過幸好長瀨已經跳槽到台灣飯店，「薪水聽說還漲了5倍」。

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