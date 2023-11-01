台灣消費貴來不了！泉裕泰戲稱欠蔡英文總統300萬日本客

日駐台代表泉裕泰（左）離任酒會晚間舉行，立法院長游錫堃（右）致贈紀念品。（記者廖振輝攝）

2023/11/01 22:42

〔中央社〕將離任的日本駐台代表泉裕泰日前獲蔡總統授勳，他透露，蔡總統說卸任後首站擬訪日。對於台灣訪日人數遠勝日客來台，泉裕泰戲稱曾跟蔡總統致歉，「沒辦法，因為台灣人愈來愈有錢，消費太貴了。」

泉裕泰2019年11月1日抵任，預定今年11月6日卸任離台。他今天接受中央社專訪，談到日本來台觀光客有下降趨勢，他戲稱，總統蔡英文每次見到他都會說，台灣赴日觀光人次一年500多萬，日本來台觀光人次僅200多萬。

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泉裕泰表示，他總是回答「蔡總統對不起，我欠妳300萬（日本觀光客），我會更加努力」，雙方觀光客人數差距大，主因是台灣人愈來愈有錢，使台灣消費變貴，日本則因日圓貶值，雖有利產業出口，但目前1美元已相當151日圓，對日本觀光客出遊很辛苦。

泉裕泰說，以前日本人來台灣玩比去冲繩便宜，現在來台灣玩變貴了，反而去韓國比較便宜，因此很多日本客轉往韓國。

泉裕泰解釋，此外，過去很多日本來台旅客是年輕人，他們會選擇住在比較便宜的3星級旅館，但Covid-19疫情期間，台灣平價商旅大量倒閉，來台住宿選項常常只剩5星級旅館，「所以日本年輕人來不了，太貴了。」

泉裕泰說，日本駐台代表處希望有更多日客來台，但台灣也需要努力，思考怎樣提供「更親民的旅遊」。

泉裕泰日前獲蔡總統頒發「大綬景星勳章」時，曾邀請蔡總統卸任後訪日。他表示，蔡總統回應說，卸任後第一個要訪問的國家就是日本，他誇蔡總統的英文流利，蔡總統說退休後想開始學日文。

談到日本盼台灣能進一步開放輸入的品項，泉裕泰表示，目前福島食品只剩大約1到2%尚未開放輸台，若能完全解決，日方當然會非常感謝。

泉裕泰說，日方另希望增進雙邊水果開放，台灣是水果天堂，但日本也有很多好的水果，例如日本草莓很有名，可是日本使用的某些農藥台灣沒用過，因此成為遭台灣拒絕進口的原因，這些問題有待逐步解決，近2年在總統府前舉辦台日水果展覽活動，即是為了促進雙邊水果交流。

對於日本排放福島核廢水引起的汙染疑慮，泉裕泰強調，國際原子能總署（IAEA）和台灣專家都有赴日實地考察，日方是依據科學的態度，認定這些做法是安全的，「有些國家說日本水產品有危險，但他們來日本時，還是都有在吃」。

訪談最後，被問到想和台灣人說的話，泉裕泰真摯喊出「加油台灣、再堅強下去」，他認為正如前總統李登輝所說，台灣的認同很重要，台灣今後也要繼續努力為國際社會貢獻。

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