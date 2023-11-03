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新竹縣淪廢土天堂？王婉諭批縣府怠惰管理

立委王婉諭今天抨擊縣府管理怠惰管理，造成新竹縣成為不肖業者眼中的「廢土天堂」。（記者黃美珠攝）

立委王婉諭今天抨擊縣府管理怠惰管理，造成新竹縣成為不肖業者眼中的「廢土天堂」。（記者黃美珠攝）

2023/11/03 19:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕時代力量在新竹縣第2選區尋求連任的立委王婉諭，今天抨擊縣府管理怠惰，全縣12家土資場，剩餘處理總量1873萬立方公尺，高居全台第一。然而迄今「新竹縣營建工程剩餘土石方管理自治條例」，還是沒有強制業者車輛裝設GPS來追蹤，更扯的是還明定，只要業者同意裝GPS，就可以不用抽查「餘土流向管制」，縣長楊文科口中的「科技首都」，實際已成不肖業者眼中的「廢土天堂」。

王婉諭是以近日士林地檢署起訴，「天道盟美鷹會」王建翔等人違法棄土案中發現，新竹縣有2家土資場跟王男合作，檢方起訴時直指「新竹縣」相關管制寬鬆，成為棄置首選為由，痛批新竹縣政府管理怠惰。

縣府工務處駁斥，前述載運棄土的車輛，是否裝設GPS涉及交通部和監理單位的跨部會業務，新竹縣一如多個縣市都還沒有強制業者裝設GPS追蹤流向沒錯，但將配合中央政策腳步規劃辦理。至於新竹縣營建工程剩餘土石方管理自治條例中，並沒有「只要業者同意裝GPS就可不要抽查餘土流向」的規定，就算車輛裝有GPS，依然會受到縣府抽查和管制。

至於新竹縣內被指，捲入士林檢方起訴的違法棄土案的土資場，縣府工務處表示，將依新竹縣營建工程剩餘土石方管理自治條例第34條規定，得停止涉案土資場的營運及收受餘土，直到改善為止，情節嚴重者得廢止其許可辦理。

另縣府工務處表示，縣府管理這12家立案的土資場，定期調查彙整包括：竹縣產出的、縣內收容處理場所可處理的、以及外運到他縣市處理的營建剩餘土石方，共3項種類與數量做統計分析。針對外縣市餘土到新竹縣收容者，均需經縣府備查後才能收容，外縣市餘土產出端也必須有完善管控機制，確保餘土流向無誤。

王婉諭抨擊新竹縣府管理建築剩餘土的土尾工作怠惰，縣府駁斥。（記者黃美珠攝）

王婉諭抨擊新竹縣府管理建築剩餘土的土尾工作怠惰，縣府駁斥。（記者黃美珠攝）

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