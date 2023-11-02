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濫倒廢土1年多 海撈近2億 美鷹會成員、土方理事長等63人起訴

天道盟美鷹會成員、身兼台北市土石方同業公會理事長的王建翔，涉將建案廢棄土方棄置至中南部，14個月海撈近兩億元。（資料照）

天道盟美鷹會成員、身兼台北市土石方同業公會理事長的王建翔，涉將建案廢棄土方棄置至中南部，14個月海撈近兩億元。（資料照）

2023/11/02 05:30

〔記者張文川／台北報導〕士林地檢署偵辦「北土南運」濫倒廢棄土方一案，查出綽號「毛毛蟲」的天道盟美鷹會成員、身兼台北市土石方同業公會理事長的王建翔，將南港建案的十五萬立方公尺廢棄土方任意棄置至中南部，犯案十四個月海撈近兩億元，昨依違反廢棄物清理法起訴王建翔、小弟侯韋齊、全國營建剩餘土石方同業公會時任理事長陳偉國等六十三人，並建請從重量刑、沒收犯罪所得一．九億元與四十四輛砂石車。

北土南運 污染國土影響居民健康

沒收犯罪所得1.9億 44輛砂石車

其餘被告包括兩家土方清運業者負責人及員工、兩家土資場負責人、七名砂石車隊負責人及四十七名司機。起訴指出，王建翔等人自二○二○年十一月至去年一月間，以每立方公尺八百至九百元標得北市南港區「世界明珠」建案的廢棄土方清運工程，勾結清運業者、土資場、砂石車隊，運往中南部棄置，破壞污染國土並影響居民健康。

陳偉國因熟悉砂石車隊調度，王建翔指使小弟侯韋齊成立清運公司，加入陳的司機LINE群組，由侯擔任「土頭」出面聯絡調度砂石車出車，載往彰、雲、嘉等縣市棄土。經清查共非法棄置十五萬立方公尺廢土。

王建翔辯稱不知情，推稱是侯男和司機在胡搞，但檢察官查出王男曾說過「南部下大雨，土進不去」，認定王涉案；陳偉國坦認犯行，供稱因廢土在北部無處可去，才僱車南運。

士檢主任檢察官陳彥章率領檢察官劉畊甫，於去年一月起指揮發動兩波搜索共廿八處，透過「檢警環聯繫平台」溯源偵辦，一網打盡廢土源頭，昨偵結起訴。

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