檢：竹縣管制最鬆 成棄置首選

天道盟美鷹會成員王建翔。（資料照）

2023/11/02 05:30

「土方運棄形成根深蒂固違法文化」

〔記者張文川／台北報導〕天道盟美鷹會成員王建翔，涉將台北市建案的十五萬立方公尺廢土運往中南部非法棄置，士林地檢署昨起訴六十三人。檢方感嘆，違法的土方運棄產業在土頭、司機、土資場三者環環配合、互相掩飾下，數十年來持續架空廢棄物流向管控法規，一車又一車地蠶食環境。

檢警詳查工程廢土清運生態系，工地受天候、工期影響，每日出土量不一，「土尾」（可棄置廢土的處所）收土狀況也受限於天候、查緝密度，不見得能每日收土，為了掌握工地出土進度，以便調度司機前往運土，須派「土頭」在工地掌握出土狀況，同步聯絡調度司機。

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運送土方的市價每立方公尺約七百元，以俗稱「大牛」的砂石車以每車可載四十立方公尺計算，一車費用約二萬八千元，土尾收費遠低於土頭，在「土頭有出土需求，土尾有收土需求」結構下，不少砂石車司機透過LINE群組或無線電相互通報土頭和土尾，以車隊或跑單幫的方式，或由運輸公司接單派司機至工地載運廢土至土尾棄土，牟取暴利；工地清運承攬人也樂得只支付司機運費，無須支付收容的場地費，買空賣空賺取價差。

由於土資場收容處理費較高，清運業者多半缺乏送至合法土資場的動機；部分土資場業者也了然在心，改以收取開立收容證明費方式裡應外合；司機亦心知肚明須自行處理廢土，但要取得土尾地點並非難事，可透過無線電或群組互相轉告得知，以致習慣成自然。

檢方指出，土方運、棄產業已形成龐大且根深蒂固的違法文化，各地方主管機關的管制也寬嚴不一，其中以新竹縣最為寬鬆，成為棄置首選，新北市的QR Code管理最為嚴格，但縱使官方要求廢土須隨聯單規定的去向而行，出土、收土兩端須每月申報以利互相勾稽，但在土頭、司機、土資場三者勾結、互相掩飾下，皆徒勞無功。

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