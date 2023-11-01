「北土南運」棄置廢土方撈1.9億 天道盟美鷹會王建翔等63人被起訴

檢警扣押13輛砂石車，另有31輛未扣案，士檢視為犯罪工具聲請沒收。（記者張文川攝）

2023/11/01 13:57

〔記者張文川／台北報導〕士林地檢署偵辦「北土南運」濫倒廢棄土方一案，查出綽號「毛毛蟲」的天道盟美鷹會成員、身兼台北市土石方同業公會理事長的王建翔，2020年起將南港建案的15萬平方公尺廢棄土方，非法任意棄置至中南部，不法獲利逾1.9億元，士檢今日偵結，依違反廢棄物清理法，起訴王建翔、中華民國營建剩餘土石方資源處理商業同業公會時任理事長陳偉國等63人，並建請從重量刑、沒收犯罪所得1.9億元。

被起訴的63名被告，除了王、陳2人，還包括2家土方清運業者負責人及其員工，2家土資場負責人、車隊負責人7人，以及47名司機。

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士檢起訴指出，王建翔等人承攬土方清運工程，自2020年11月至2022年1月間，以每立方公尺800元至900元標得土方清運工程，再勾結侯姓清運業者、土資場、車隊司機，將北市南港區「世界明珠」建案的廢棄土運往中南部棄置，破壞並污染國土，影響當地生態與居民健康與居住安寧。

檢警調查，王等人先以每立方公尺20元至40元，向土資場購買「收容同意書」，卻未將廢棄土送往該土資場，而是以每立方公尺700元至750元代價，僱請砂石車司機於深夜將廢棄土載運至中南部任意棄置，土資場則配合於運送聯單用印，開立收容證明文件，清查後共棄置15萬立方公尺廢土。

檢方痛批，王男等人利用土方清運產業形成龐大、根深蒂固的違法文化，在業者互相掩飾下違法數十年，架空台灣對於管控廢棄物流向與再利用法制的美意，為一己私利，蠶食台灣環境法益。

檢方指出，王男與土資業者等人藉由保證土資場最低收入的經銷合約，企圖壟斷北部土資場棄土證明的開立行為；王男與侯姓業者偵查時否認犯行。

士檢國土保育及環保案件專組主任檢察官陳彥章、率領檢察官劉畊甫，於去年1月起指揮發動2波搜索28處，主動透過「檢警環聯繫平台」溯源偵辦，經長期跟監蒐證、縝密執行，一網打盡土方源頭，查出多達63人的共犯網，昨偵結對主嫌請求從重量刑並併科罰金，並聲請沒收1.9億元犯罪所得、犯罪工具44輛砂石車（扣案13輛、未扣案31輛）。

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