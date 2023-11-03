廖先翔家族莊園山坡地違建 新北議員：市府12年來都查不到？

民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔以衛星圖舉證，指國民黨新北議員廖先翔家族違建案近12年來不斷擴建，就連道路也都在這段期間闢建，市府為何未能查辦？（翻攝自新北議會轉播畫面）

2023/11/03 17:43

〔記者許倬勛／新北報導〕民黨新北市議員、立委參選人廖先翔家族涉及侵占國有地大蓋違建。民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔今在議會總質詢以衛星圖舉證，檢視從2003年至今年，廖家莊園憑空出現，「舉頭三尺有衛星」，但為何自廖家莊園2011年闢建迄今12年以來都無人檢舉、市府也查不到？議員陳乃瑜也質疑沒地號、沒建號，市府究竟是包庇還是瀆職？

地政局長汪禮國表示，經查閱確實無人檢舉，一切秉公辦理、依法行政。

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汪禮國說，內政部國土管理署有個天眼計畫，透過UAV空拍蒐證、衛星變異點等科技辦案，若查到衛星變異點就會交由地方主管機關查辦，但近年來都無接獲衛星變異點或相關檢舉，周邊的道路可能是早期的保甲路，究竟是何開闢必須追查，目前確定該建物違反農用規定，市府會秉公辦理、依法行政。

「800坪違建莊園竟查無資料，太離譜了！」卓冠廷說，市府聲稱廖家莊園是違法建物，工務、地政、農業三局聯合稽查，卻查無裁罰紀錄、檢舉紀錄，但類似樣態的違法農舍不是已拆除就是排拆中，市府又為何略過此地，未能主動查獲，市府會不會拖延到選舉結束後才去查處？

李宇翔以衛星圖舉證，從2003年迄今年，廖家莊園周圍的道路陸續開闢出來，「難道路會自己長出來？」質疑道路是由市府所闢。李宇翔續指，根據新北市府農業局山坡地資訊查詢結果，廖家莊園座落地質敏感區（山坡地滑），市府難道能容許有人在此大興土木嗎？

陳乃瑜接著說，廖家莊園外懸掛門牌，但卻查無門牌號碼，也沒有地號、建號的登記，且在網路、Google地圖上都找不到此處，有造假嫌疑；汪禮國回應，其實相關案件很多，例如賴清德副總統老家就是有門牌但無登記的老房。

民進黨新北市議員陳乃瑜秀出廖家莊園懸掛門牌，但在Google地圖上卻查不到地址，另也無建號、地號。（新北議員陳乃瑜提供）

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