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廖先翔擁8百坪違法豪宅稱「祖父母沒念書」 賴品妤：你怎麼敢？

國民黨立委參選人、新北市議員廖先翔被爆料家族在新北市汐止區的建物涉嫌違建，對此，同選區對手民進黨立委賴品妤（左二）3日在立法院黨團召開記者會，痛批廖家違規。（記者王藝菘攝）

國民黨立委參選人、新北市議員廖先翔被爆料家族在新北市汐止區的建物涉嫌違建，對此，同選區對手民進黨立委賴品妤（左二）3日在立法院黨團召開記者會，痛批廖家違規。（記者王藝菘攝）

2023/11/03 13:19

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委賴品妤今（3）日質疑，選區對手、國民黨新北市議員廖先翔家族在保育區違法興建豪華莊園、佔用國有地蓋停車場，還將800坪保育區莊園推託為「祖父母沒唸書」，切割行為非常惡劣，且地方傳言廖家還有諸多未爆彈，「請問你怎麼敢？」

廖先翔家族弊案延燒，賴品妤今偕同民進黨立委劉世芳、莊瑞雄、莊瑞雄，召開「責任長輩扛，先翔切割王，揭穿新北貪污太子廖先翔假面具 」記者會。賴品妤表示，廖先翔對媒體爆料內容的聲明充滿算計，並未回應最惡劣的「疑侵占國有地」、「破壞水保地」、「疑透過假門牌竊水電」等，許多汐止人看到後都感到憤怒，認為廖是偽君子。

賴品妤指出，廖先翔將違法莊園推說是「祖父母沒念書」，但莊園是在2011年建造的，跟祖父母毫無關係；廖父、廖正良為時任議員，而廖先翔為議員助理卻知法犯法；且廖先翔對 「侵佔國有地出租停車場」的回應也是睜眼說瞎話，他稱「佔用國有道路的區塊會停止租用」，但除道路外其他區塊的土地是「保育地」與「綠地」，不能做停車場使用。

莊瑞雄則表示，沒有市長的新北市府包庇廖家莊園12年，失職在先，還違反行政中立，發布新聞稿立場極為偏頗錯將媒體爆料指為「綠營」，彷彿成了廖先翔的競選總部，動用整個行政機器傾全力救廖家。

劉世芳批評，經過媒體、民眾檢舉，社會以為廖先翔會深深道歉，但廖家不但無法無天，新北市政府更是嚴重怠惰。

洪申翰補充，廖先翔莊園位於「山崩與地滑地質敏感區」，過去該區（東山里）就經常山崩，每逢大雨有災害，請問莊園是否跟這件事有因果關係？而豪華莊園為水保地更不可能有下水道，廖先翔家族最惡劣的是讓汐止人喝的、用的是他們家的糞水。

洪申翰說，汐止人已經忍受父子兩代惡霸行經太久了，傳聞還有諸多違法案件，伸張正義的時間到了；呼籲廖家不要讓社會大眾用擠牙膏方式去處理，「請問廖議員敢發誓沒有其他案子嗎？」

國民黨立委參選人、新北市議員廖先翔被爆料家族在新北市汐止區的建物涉嫌違建，對此，同選區對手民進黨立委賴品妤3日在立法院黨團召開記者會，痛批廖家違規。（記者王藝菘攝）

國民黨立委參選人、新北市議員廖先翔被爆料家族在新北市汐止區的建物涉嫌違建，對此，同選區對手民進黨立委賴品妤3日在立法院黨團召開記者會，痛批廖家違規。（記者王藝菘攝）

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