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綠委批新北市府護航廖先翔違建莊園 地政局長：恪守行政中立

國民黨新北市議員、新北第十二選區立委參選人廖先翔捲入家族涉及侵占國有地爭議，綠委莊瑞雄批新北市府包庇「廖家莊園」長達12年，屢屢為廖護航、彷彿成了廖先翔的競選總部，批市府動用行政機器傾全力救廖家。（記者王藝菘攝）

國民黨新北市議員、新北第十二選區立委參選人廖先翔捲入家族涉及侵占國有地爭議，綠委莊瑞雄批新北市府包庇「廖家莊園」長達12年，屢屢為廖護航、彷彿成了廖先翔的競選總部，批市府動用行政機器傾全力救廖家。（記者王藝菘攝）

2023/11/03 13:48

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨新北市議員、新北第十二選區立委參選人廖先翔捲入家族涉及侵占國有地爭議，綠委莊瑞雄批新北市府包庇「廖家莊園」長達12年，屢屢為廖護航、彷彿成了廖先翔的競選總部，批市府動用行政機器傾全力救廖家；新北市府駁斥莊瑞雄所言不實，地政局長汪禮國也聲明，行政機關恪守行政中立，對於違規檢舉案立場一致，就事實認定並依法辦理，籲綠委勿將政治髒水潑向公務人員。

立法院民進黨團今（3）日再開記者會，質疑廖先翔家族弊案，廖先翔同選區競爭對手、綠委賴品妤批廖先翔的回應卸責，廖稱違法莊園是祖父母不諳法條所建，但莊園是在2011年建造，與長輩有何關係？且廖父為時任議員，廖先翔身為助理卻知法犯法，出事了卻急著切割長輩。

對於民進黨指控，新北市府回應，新北地政局長汪禮國嚴正聲明，行政機關向來秉持行政中立，立場從頭到尾都一致，對於違規檢舉案件本就事實狀況進行認定，並公開說明案件處理過程，一切依法辦理，立委卻為選舉，把政治髒水潑向依法行政的公務人員，機關為維護聲譽及公務人員尊嚴，呼籲賴品妤、莊瑞雄委員切勿繼續栽贓，成為自己口中以政治操弄愚弄民眾的人。

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