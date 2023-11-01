「潛艦國造」話題 4、5日埔里恒吉宮直球對決

潛艦國造話題延燒，藍營立委馬文君第二場廟口開講，4日晚間回到本命區埔里鎮開講。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2023/11/01 19:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕尋求連任的國民黨籍立委馬文君，因涉潛艦洩密案話題延燒未停，日前狀告對手蔡銘軒和名嘴李正皓，馬文君4日晚間將在埔里恒吉宮「廟口開講」，邀戰鬥藍的趙少康等人助講，再鎖定反貪腐打弊案；5日同一地點則是「鄭知道了」前進南投開講，李正皓等人將再與蔡銘軒同台談潛艦洩密案。

馬文君涉潛艦洩密案話題延燒一個多月，高檢署已立案調查，而馬文君、郭璽也互控對方加重誹謗等罪名，馬文君上週四再赴南投地檢署，再控告立委競選對手蔡銘軒、名嘴李正皓公然侮辱、加重誹謗、意圖使人不當選等罪名，上週六李正皓即穿上防彈背心，陪蔡銘軒在埔里市區掃街，主要談的是潛艦國造洩密話題。

請繼續往下閱讀...

潛艦國造話題本週持續下去，蔡銘軒3日下午在埔里鎮仁愛公園，成立賴清德、蔡銘軒埔里聯合競選總部，賴清德將親自到場參加成立大會，在會中談潛艦國造、國會過半等問題，力挺蔡銘軒。

埔里鎮是馬文君的本命區，她自己也將在4日（週六）晚間，選在恒吉宮廣場舉辦第二場「廟口開講」，主打反抹黑、反貪腐，馬文君壓軸強調她是打弊案反貪腐。此次還找來戰鬥藍的要角趙少康、鄭麗文等人助講，縣長許淑華也在助講陣容中。

5日傍晚同樣在埔里恒吉宫則有政論性節目「鄭知道了」前進南投開講，該節目主打鄭弘儀重磅出任務，而馬文君的競選對手蔡銘軒，將與立委林靜儀、政治評論員李正皓、王義川、范世平等人同場開講。

蔡銘軒（右）、李正皓（左）上週六ㄧ起在埔里掃街，5日又要在埔里恒吉宮同場開講。（蔡銘軒競選服務處提供）

賴清德、蔡銘軒埔里聯合競選總部3日下午成立，賴清德將親自到場。（蔡銘軒競選服務處提供）

政論性節目5日開進埔里，主打潛艦國造、國防洩密等議題。（蔡銘軒競選服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法