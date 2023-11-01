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昨深夜與侯柯密談 朱立倫：堆疊善意降低彼此疑慮、找出公平方法

國民黨主席朱立倫今（1）日出席中國國民黨建黨129週年黨慶台北市黨部慶祝活動，會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席朱立倫今（1）日出席中國國民黨建黨129週年黨慶台北市黨部慶祝活動，會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/01 11:26

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今出席國民黨建黨129週年黨慶台北市黨部慶祝活動，會後受訪被問到昨深夜與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲密會一事，朱立倫表示，重點是堆疊善意、降低彼此疑慮，能夠好好換位思考，尋求一個方法，柯文哲也提出一些公平的方法，目前沒有具體內容，希望提出政黨協商的方法，而不是比賽。

朱立倫指出，前天的政黨協商過程中，就有說要盡快來安排見面，本來前天晚上就要看時間，實在太趕就約昨晚。會持續堆疊善意、減少疑慮，尋求好辦法，已經有一些初步的想法，最重要還是回到彼此相互換位思考，最後也有提到一些選戰中會遇到的問題，做一些討論。

媒體詢問，柯文哲是否願意妥協擔任侯友宜副手？朱立倫表示，政黨協商時柯文哲已經提到，雙方若有公平、可接受的合作辦法，能接受名字放在同一張選票上。

對於是否安排自己進不分區名單，未來接掌立院龍頭？朱立倫說，這是非常惡意的放話，「我不要再說無私無我，應該說早就放下，我只為台灣、國民黨好，這個過程中盡我最大的努力，侯友宜、柯文哲及黨內同志都聽我說多少次了，大家拭目以待」。

朱立倫表示，不分區名單一定是對黨有加分，每一位都有加分，不用想找朱立倫關說、施壓，絕不會有任何政治交換、利益勾結，想都不要想，每一位都必須是經過社會考驗，這個是他嚴格的要求，「大家放棄找朱立倫關說、施壓這個念頭吧」。

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