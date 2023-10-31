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賞鯨船被國軍砲彈誤擊？ 國防部公布檢驗結果

軍備局獲得管理處處長李健青少將公布賞鯨船疑似誤射案的底漆檢驗報告。（記者吳書緯攝）

軍備局獲得管理處處長李健青少將公布賞鯨船疑似誤射案的底漆檢驗報告。（記者吳書緯攝）

2023/10/31 13:49

〔記者吳書緯／台北報導〕宜蘭縣頭城賞鯨船「超級星三號」20日載客到宜蘭外海賞鯨豚途中，遭到不明物體擊中，造成船長室玻璃龜裂和船艏欄杆凹陷。外界推側是被鄰近的壯圍鄉大福兵器試驗場試射未裝火藥練習彈擊中。國防部今公布檢驗結果，賞鯨船上欄杆凹陷處的漆體成分結構，與試射砲彈的底漆的成分並不同，因此判斷當天砲彈並未碰觸到船身。

國防部今舉行例行記者會，媒體關注宜蘭賞鯨船20日疑似遭受國軍大福兵器試驗場砲彈波及一事。軍備局獲得管理處處長李健青少將指出，軍方21日就到賞鯨船針對船體受損部分的漆底，在船東與地方人士見證下進行採檢，並送往第三方公正機構「台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室」進行試驗，委託試驗報告已經簽發。

李健青表示。檢驗報告呈現，船體受損底漆的成分有鋇、鉻、鉛3種元素，而當天試射120公厘迫擊砲的砲彈底漆，除了鋇、鉻、鉛3種元素外，另外還有一種「銻」元素，「銻」在砲彈上的成分用途是阻燃耐熱，所以顯示成分不一樣，兩者成分是有落差，所以判定是不同漆體。

李健青進一步提到，目前來看的話，試射的砲彈是沒有碰觸到船體，因為砲彈若有碰觸到船體的話，砲彈的漆底會黏著在相關的船體上面；而軍方21日有與海巡的雷達軌跡與大福兵器試驗場的雷達軌跡進行比對，顯示賞鯨船沒有進到射擊安全管制區。

至於本案是否已經結案，李健青說，會持續與船東做溝通，因為畢竟大福兵器試驗場做槍彈檢驗試射，如果此處沒有辦法進行射擊，所有火砲彈藥就無法出廠，所造成的影響比較大，之後拿第三公正單位的檢驗報告，去與船東做說明。

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