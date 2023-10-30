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國民黨團控新南向失敗 外交部：政治語言與事實不符

國民黨立法院黨團召開記者會質疑新南向政策失敗，外交部澄清與事實不符。（資料照）

國民黨立法院黨團召開記者會質疑新南向政策失敗，外交部澄清與事實不符。（資料照）

2023/10/30 20:44

〔記者楊堯茹／台北報導〕國民黨立法院黨團今召開記者會質疑新南向政策徹底失敗，對中國的貿易依存度反而更高，對東協相關出口則降低。針對上述質疑，外交部鄭重澄清並非事實，無法接受與事實不符的政治語言，也無法接受為選舉而發動的無端政治指責。

外交部發出新聞稿指出，自2016年推動新南向政策以來，已有效增進我國與新南向國家整體經貿及投資關係，並逐漸減少對中國單一市場過度依賴所帶來的地緣政經風險。舉例來說，2022年我國與新南向國家貿易總額突破1800億美元，出口額達969億美元，均創歷史新高，與2016年推動之初相比，分別大幅成長88%及64%。在此同時，我國對中國市場的出口占比，從2020年的43.9%，降至2022年的38.8%，顯示我國在分散市場及去風險化的努力已見成效。

外交部強調，我國推動新南向政策7年有成，在經貿合作、人才交流、資源共享及區域鏈結等四大面向推動與新南向目標國的合作交流，均已取得豐碩成果，並且獲得美、日及其他理念相近國家的高度肯定，也與相關各國的印太戰略相互呼應。未來我國將持續善用當前戰略機遇，在新南向政策架構下進一步強化與美、日及新南向目標國的連結與合作。

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