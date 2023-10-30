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張又俠嗆「想分裂台灣、中國軍隊對絕不答應」 陸委會：麻煩製造者

陸委會指出，中共為逼迫台灣接受其片面設定的政治框架，企圖尋找藉口、對台使用武力，只會升高台灣人民及國際社會反感，該官員言論更證實，中共才是破壞台海及區域和平的麻煩製造者。 （資料照）

陸委會指出，中共為逼迫台灣接受其片面設定的政治框架，企圖尋找藉口、對台使用武力，只會升高台灣人民及國際社會反感，該官員言論更證實，中共才是破壞台海及區域和平的麻煩製造者。 （資料照）

2023/10/30 17:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共軍方主辦的香山論壇今日在北京舉行開幕式，中共中央軍委副主席張又俠致詞宣稱，「台灣是中國核心利益中的核心，一個中國原則是國際社會普遍共識，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國與中國軍隊都絕不答應、絕不手軟」。陸委會反批，該官員言論證實，中共才是破壞台海及區域和平的麻煩製造者。

北京當局廣邀俄羅斯、寮國、蒙古等國防部長出席參加香山論壇，張又俠暗批美國，「冷戰思維早已不合時，個別國家始終抱著你輸我贏的零和思維，使世界充滿戰爭陰霾和人道主義災難」。

陸委會表示，針對中共解放軍官員重提其「一中原則」政治謊言，並對台言詞恐嚇，「我們表達嚴正抗議」。

陸委會指出，中共為逼迫台灣接受其片面設定的政治框架，企圖尋找藉口、對台使用武力，只會升高台灣人民及國際社會反感，該官員言論更證實，中共才是破壞台海及區域和平的麻煩製造者。

陸委會強調，和平是兩岸唯一的選項。政府兩岸政策立場一貫，不挑釁、不冒進，不在壓力下屈服；將堅守「四個堅持」，強化「四大韌性」，持續提升自我防衛能力，捍衛國家主權與民主自由，致力維護兩岸現狀，確保和平。

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