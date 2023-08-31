瓜地馬拉民航局長拜會我國民航局 盼國籍航空開發瓜國市場

我國友邦瓜地馬拉民航局長阿蓋塔（左），昨（30）日至交通部民用航空局拜會，由民航局長林國顯（右）接待。（民航局提供）

2023/08/31 21:01

〔記者丁奕／台北報導〕我國友邦瓜地馬拉民航局長阿蓋塔（Francis Argueta Aguirre）本月30日至交通部民用航空局拜會，阿蓋塔在拜會中強調，瓜國身為台灣堅實友邦，將繼續支持台灣參與國際民航組織（ICAO），同時也希望國籍航空能積極開發瓜國市場。民航局長林國顯表示，瓜國持續來台進行觀光推廣行銷等活動，相信可為兩國往來帶來更多旅運需求。

阿蓋塔獲邀來台參加「全球合作暨訓練架構（GCTF）」民航實體研習營，結束研習營相關論壇與參訪行程後，30日在瓜國駐台大使巴迪亞與我國外交部官員陪同下，至民航局拜會。

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阿蓋塔表示，瓜地馬拉有相當好的觀光條件，以往較少人知，其實瓜國除了有馬雅文化遺址外，尚有非常豐富的人文、自然條件，包括火山、森林等景觀，值得國人前往觀光，同時該國現有相當多居民移居美國，與美國間之空運需求應具有市場潛力，希望我國航空業者能積極開發。

林國顯指出，目前國籍航空公司透過美國飛航航點與外籍業者進行共用班號合作，提供台瓜兩國間之空運服務，相信再搭配瓜國持續來台進行觀光推廣行銷等活動，可為兩國往來帶來更多旅運需求，提供業者未來評估飛航有利環境。

阿蓋塔於會談中表示，台灣空運發展不管在運量、航網、航管上成就有目共睹，不應被排除在ICAO之外。ICAO身為確保全球民用航空安全及有序成長之專門機構，尤應接納台灣之參與，不應忽視台灣航空地位上的重要性。他也再次允諾，瓜國身為台灣堅實的友邦，定將持續支持台灣參與國際組織活動，包含ICAO及可能的相關組織。

林國顯特別感謝瓜國長久以來對我參與ICAO之支持，台灣也在這次GCTF研討會中報告我國在航管、無人機納管法規、無人機防制、機場發展建設、航空綠運輸發展等方面提出我國過去幾年的作為及經驗分享。

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