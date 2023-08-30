瓜地馬拉總統承諾尊重大選結果 誓言「有序移交權力」

瓜地馬拉總統賈麥岱在官方發布的影片中表示，將於9月4日會見總統當選人阿雷巴洛。（路透）

2023/08/30 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）29日承諾，將尊重大選結果，並「有序且透明的移交權力」。瓜地馬拉警察上月21日突襲在野黨「種子黨」（Semilla）辦公室，試圖取消該黨參選資格，引發干預選舉疑雲。

據《路透》報導，賈麥岱進一步表示，他將於9月4日會見新科總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。阿雷巴洛誓言解決該國貪腐問題。

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賈麥岱在官方發布的影片中承諾：「我即將敞開透明、有序、高效的權力移交大門。」

然而，就在賈麥岱發表聲明前不久，該國檢察署才下令暫時中止阿雷巴洛所屬政黨「種子黨」的合法註冊，導致選舉結果再度出現變數。

64歲的前外交官、前總統之子阿雷巴洛，20日在瓜地馬拉總統選舉第二輪投票中，以壓倒性逾58％得票率勝出。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）29日表示，美國期待與阿雷巴洛合作，並將「堅決反對破壞瓜地馬拉民主的任何企圖」。

瓜地馬拉選舉法庭28日在記者會上正式承認阿雷巴洛勝選，但檢察機關仍不斷質疑「種子黨」的合法性。阿雷巴洛清楚表明，檢察署的禁制令是「非法的」。

現任總統賈麥岱也指出，美洲國家組織（OAS）全程觀察該國選舉進程，同樣認為暫停選舉的企圖「毫無道理」。

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