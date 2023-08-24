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深化瓜地馬拉邦交！ 邀總統當選人就職前訪台？ 外交部：會表達意願

瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛22日表示，希望維持與台灣的邦交，同時也改善與中國關係。（路透資料照）

瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛22日表示，希望維持與台灣的邦交，同時也改善與中國關係。（路透資料照）

2023/08/24 15:08

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國中美洲友邦瓜地馬拉共和國於本月20日舉行總統、副總統選舉第二輪投票，由「種子運動黨」總統候選人阿雷瓦洛及副總統候選人艾蕾拉以逾58％得票率勝選。阿雷瓦洛表示，將維持與台灣之外交關係。對於是否循巴拉圭新總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）模式，邀請阿雷瓦洛於就職前訪問台灣？外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城今（24）日回應，不排除其可能性，也會表達意願。

瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（César Bernardo Arévalo de León）22日接受「路透」專訪。針對該國與台灣、中國關係，他說，希望維持與台灣的邦交，同時也改善與中國關係，「我們相信這完全可行」。

今天在外交部例行記者會上，被問及是否邀請阿雷瓦洛於就職前訪台，鄭力城回應，不排除其可能性，我方也會表達這樣的意願，適時地讓阿雷瓦洛知道，我國歡迎他在就職前的任何時機來台灣訪問，以實際了解目前我國跟瓜地馬拉從事的各項合作現況。同時，也讓阿雷瓦洛清楚了解，我國未來持續與他深化兩國合作之意願。

至於我國是否派正副元首前往瓜地馬拉參加新總統就職大典，鄭力城回應，相關安排在過去一段時間以來，我方都有適當的高層前往參與祝賀，本次也會循往例來安排，會適時向外界說明。

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