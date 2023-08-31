求子轉任民間企業遭影射 楊玲宜：政黨惡意抹黑無恥度

為求子轉任民間企業工作遭影射，新竹市議員楊玲宜指，政黨間的惡意抹黑已無恥度。（取自楊玲宜臉書）

2023/08/31 23:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕有媒體引述指出，新竹市議員楊玲宜，2021年曾從市府離開去力暘能源擔任董事長特助，綠能產業真棒棒。楊玲宜今晚在臉書發文指出，有部分媒體在報導過程，未能善盡查證之職，在沒有向她求證，就做出偏頗報導及影射，並公開討論她在私人企業任職之事，楊玲宜提到，那段在私人企業任職的9個月，除為了求子，她也從事綠能教育推廣與公益活動，卻被無端影射及惡意抹黑，她認為這已是政黨間的惡意抹黑，更成為有心人看圖說故事的惡意行為。

楊玲宜提到，對於外界討論她在私人企業任職一事，這是個人生涯期間的規劃與決定，從2014年開始到2020年，在市府服務的她，因工作繁忙始終求子未果，在與先生討論後，決定離開熱愛且投入近10年的政治工作，進行備孕以及多次試管治療。

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儘管未能如願，在其人生低潮時，正好受到企業延攬，進而轉到民間企業力暘能源服務，協助企業進行公益事務。楊玲宜說，在力暘能源服務時間為9個月，負責籌劃能源教育繪本、企劃能源論壇等工作，工作內容涵蓋企業社會責任與公益等性質，皆有相關資料佐證，她也澄清並無涉入力暘能源的決策及運營。

楊玲宜提到，這段期間，她對新竹市府的監督及市長高虹安的評論引起相當大的討論，不過部分流言已經涉入政黨之間的惡意抹黑，相關看圖說故事的行為，只是徒增社會成本，也希望有心人士就此打住，讓新竹市政可以恢復正常討論。

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