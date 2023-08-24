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新竹棒球場美方報告出爐 楊玲宜狠批高虹安「像放羊的孩子」

新竹市府今天公布美方專家的新竹棒球場檢測報告結果。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市府今天公布美方專家的新竹棒球場檢測報告結果。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/08/24 12:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天公布美方專家的新竹棒球場檢測報告結果，民進黨市議員楊玲宜狠批，並稱市長高虹安「狼來了」喊久了，也是會變放羊的小孩。楊玲宜說，從去年7月底棒球場停賽後，前市府團隊即開始進行排水等改善工程，儘管選舉過後政黨輪替，新的市府團隊也在今年2月15日成立棒球場工程體檢會，很遺憾還是沒有看到高虹安市府提出具體的改善方式與時程。BrightView（BV）所提出排水不良之問題，非今日才發現，至於建議如何改善，依然看不到市府的態度。

楊玲宜說，美方整份報告書的關鍵在於要去除清碎石層與重建表土層，與高虹安市府工程體檢會所建議的改善方式（切側溝）南轅北側，她希望高虹安早點醒悟，把握公務時間，好好完成棒球場改善，兌現於明年3月前重啟棒球場的承諾。可別又把這份建議報告書作為改善工程延宕的藉口與理由。「狼來了」喊久了，就像放羊的孩子，高虹安的誠信會持續崩盤，如同涉貪案的人設崩盤。

她也請高虹安解釋，身為體檢委員會的委員之一張運智，同時也是悍創運動創辦人，這麼恰巧好拿下棒球場改善專業諮詢招標案？這不是綁標圖利廠商是甚麼？高虹安市長狼來了喊久了，也是會變放羊的小孩！

市議員劉崇顯也說，報告呈現的土壤不合規格與排水問題都是去年就已知的情況，間接證明球場底下根本沒有埋大秘寶，在未驗收的前提下，市府本就可以直接要求施工廠商，將場地改善至符合契約要求的規格。

但高虹安為這個報告已經延宕改善工程8個多月，呼籲高虹安不要再將棒球場做為轉移焦點的提款機，盡快務實進行改善工作，把棒球場還給市民。

新竹市立棒球場美方檢測報告出爐，綠營議員楊玲宜批評，市長高虹安狼來了喊久了，也是會變放羊的小孩!（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場美方檢測報告出爐，綠營議員楊玲宜批評，市長高虹安狼來了喊久了，也是會變放羊的小孩!（資料照，記者洪美秀攝）

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