賴清德被「這件事」暖爆！ 向全球僑界代表深深一鞠躬

副總統賴清德30日出席「112年僑務委員會議閉幕典禮」。（記者塗建榮攝）

2023/08/30 19:55

〔記者楊丞彧／台北報導〕來自世界各地的僑務委員齊聚圓山飯店，參與這兩天的「112年僑務委員會議」，副總統賴清德今（30）日也親臨為閉幕典禮致詞。賴強調，台灣雖面臨極權主義威脅，但國人非常團結，堅定地捍衛著民主與自由。賴清德也特別感謝各地僑界，在他代表總統出訪時不遠千里出席僑宴與活動，讓他備感溫暖。因此，他也向在場僑務委員深深一鞠躬，表達誠摯謝意。

「112年僑務委員會議」今下午舉行閉幕典禮，賴清德進場時，全場僑務委員起立並給予熱情掌聲。

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賴清德首先藉此機會感謝僑務委員，無論是去年他代表蔡英文總統前往宏都拉斯，或是今年擔任總統特使前往巴拉圭出席新任總統就職典禮，在他過境美國紐約或舊金山時，僑界都邀請許多僑胞熱情歡迎他。不僅在紐約盛況空前，在舊金山也是如此。

賴清德特別感謝在巴拉圭時，不僅是僑居地巴拉圭的僑務委員與僑胞參加晚宴，還有遠從巴西、阿根廷、智利甚至烏拉圭等地之僑胞，搭著飛機或開很遠的車到巴拉圭參與歡迎晚宴。他以深深的一鞠躬，向各地僑界表示深深感謝。

對於僑界關心國家發展，賴清德也說明，台灣這幾年來在大家共同努力下，不僅在民主自由成就贏得國際社會肯定，經濟也不斷壯大成長。對比蔡英文總統上任的2016年，2022年對外貿易額成長了70%，經濟體國民生產毛額也從17兆元成長至22兆元，在在顯示台灣經濟持續進步。即使是在COVID-19疫情的3年期間，我國GDP成長率仍在全世界名列前茅。

賴清德指出，在蔡總統領導之下，我國政府不斷對社會進行投資。有鑑於我國面臨少子女化與人口老化之問題，在歷任行政院長林全、他本人、蘇貞昌與現任院長陳建仁之努力下，不斷地建構更安全、更穩固的網路以照顧國人，包括0歲到6歲國家一起養，或是長照2.0等政策。

賴清德也提到，近日他的提議也獲蔡總統與陳院長支持，縮短公私立大學學雜費差距，希望國家運用教育來培養人才，「人才多、人才好，國家自然好」。他強調，個人透過教育取得專業知識、改善生活，個人生活好，社會、國家也會好。因此，每個人在取得教育機會時，不應因自身社經背景而遭遇困難，這是政府最大的用意。換句話說，未來0歲到22歲政府都會提供協助。

賴清德說，政府的責任是讓每個人都有希望，從而讓每個人都帶給國家希望，國家才會持續進步。

另外賴清德也指出，雖然台灣面臨極權主義威脅，國人仍很團結，且堅定地捍衛民主與自由。蔡總統過去提出「四大堅持」，他以此為基礎上提出「四大支柱」，無非都是希望台灣在經過幾十年的打拚與努力，不僅要在世界經濟的繁榮與發展上貢獻所能，在印太區域的和平及穩定上，也願意扮演積極角色。在民主、自由與人權的價值上，也願當亞太民主自由的燈塔，推動世界民主的進步。

最後，賴清德說，未來希望能繼續與僑界共同合作，持續推動國家進步，持續讓台灣的國力延伸到國際上，進一步地贏得國際社會對台灣的肯定與支持。

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