接見台大EMBA師生 賴清德：盼一起幫助台灣走更遠

副總統賴清德接見台大EMBA師生。（總統府提供）

2023/08/28 16:50

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德副總統今接見國立台灣大學管理學院EMBA師生」時表示，在國人共同努力之下，國家經濟及產業持續進步發展，台灣去年排名全球第21大經濟體，歲計賸餘也讓政府有餘裕為國人做更多是，包括推動社福政策「0到6歲國家一起養」、「長照2.0」及縮短公私立大學學雜費的差距等，他期許大家一起幫助台灣，讓國家走得更遠。

賴清德副總統致詞時先代表總統歡迎台大EMBA師生代表團來到總統府，恭喜陳文章校長眾望所歸接任台灣大學校長，並祝福母校校運昌隆。

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賴清德認為，在台灣高等教育裡，台大最受國人的肯定與期待，尤其台大EMBA開全台風氣之先，1997年集結5個系所的頂尖師資成立，持續邀請國際知名學者擔任講座，也與哈佛商學院合作，導入參與式個案教學法。因此，台大EMBA在各項評鑑能名列前茅，如國際教育評鑑機構Eduniversal全球EMBA評比中，台大為遠東區第4名。

談及政府經濟及產業發展現況，賴清德指出，在國人共同努力下，國家持續進步發展，相較於2016年，2022年對外貿易成長大幅提高，台灣也排名全球第21大經濟體，是相當不容易的成績，因為台灣人口數約2350萬，在全球排名第57；而面積約3萬6000平方公里，全世界僅排名第140。

賴清德提到，我國總體經濟成長也反映在稅收上，政府因此有餘裕能為國人做更多事。我們過去6年都有歲計賸餘，2022年最多。政府運用其中1000億元挹注勞保、健保及投資台電，以穩定民生物價，並減少產業、個人或弱勢家庭在疫情期間所受到的衝擊。另外，1800億元則讓每位國人分享經濟成長的果實。

賴清德提到，近幾年歲計賸餘也讓政府更有餘裕推動社福政策，包括「0到6歲國家一起養」，2023年預算達約1100億元，盼降低年輕家庭的負擔；「長照2.0」今年預算約650億元，來照顧65歲以上長輩；現在還要推動縮短公私立大學學雜費差距，落實教育平權，人才越多，國家就能更好。

賴清德說，這幾年，政府利用經濟成長和歲計賸餘做了更多社會投資，讓台灣的社會安全網更加穩固，同時維持財政紀律的穩健。並指出，7年多來，政府長期負債比已從2016年的33%，下降到今年7月底的27.2%。

副總統表示，在場訪賓都是社會菁英，在進入台大EMBA前已各有所長，在各行業都有所專精，就讀台大EMBA後，未來必定是如虎添翼，對台灣社會和經濟產業發展的貢獻一定更大。最後，他分享國際獅子會創始者茂文‧鍾士（Melvin Jones）的座右銘，「你無法走得太遠，直到你開始為其他人做一些事」，期許大家一起幫助台灣，讓國家走得更遠。

訪賓一行由中華民國汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村率領，行政院副院長鄭文燦及教育部次長劉孟奇陪同前往總統府。

副總統賴清德接見台大EMBA師生。（總統府提供）

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