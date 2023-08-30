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蔣萬安：北市動物園想要上海動物園小貓熊基因

台北市長蔣萬安在與上海市長龔正晚宴時，主動提及兩市動物園交流合作。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安在與上海市長龔正晚宴時，主動提及兩市動物園交流合作。（記者何玉華攝）

2023/08/30 14:26

首次上稿12:44
更新時間14:26（新增北市動物園回應）

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安昨抵上海，在與上海市長龔正閉門會時，傳出主動提及希望小猫熊到台北市立動物園，今（30）天在雙城論壇會後受訪時，他表示，北市動物園的貓熊血緣亟待更新，上海小貓熊基因正是北市想要的，他也邀請上海動物園明年組團到北市，參加動物園110週年慶祝活動。

台北市立動物園表示，園內具繁殖能力的小貓熊都是堂兄弟姊妹，彼此交配會有近親繁殖的問題，若能與上海動物園合作繁衍，園方樂觀其成，期許市府團隊從上海返台後帶來好消息。

蔣萬安被問到為什麼是要小貓熊，而不是大貓熊時，現場響起一片笑聲；他笑著說明，因為台北市動物園的同仁告訴他，園內的小貓熊血緣亟待更新，上海動物園的小貓熊基因正是北市所想要的，所以希望藉由雙城論壇的平台合作，同時也讓兩座城市的保育員、獸醫員的技術能夠交流。

蔣萬安也表示，明年是台北市立動物園建園110週年，他在昨天的晚宴上，也向龔正提出誠摯邀請上海動物園組團，到台北市共襄盛舉。

台北市立動物園的小貓熊都是堂兄弟姊妹，彼此交配會有近親繁殖的問題，因此希望有上海動物園小貓熊的基因繁衍。（台北市政府提供）

台北市立動物園的小貓熊都是堂兄弟姊妹，彼此交配會有近親繁殖的問題，因此希望有上海動物園小貓熊的基因繁衍。（台北市政府提供）

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