雙城論壇龔正致詞提「兩岸中國人」 蔣萬安邀自拍合影

台北市長蔣萬安與上海市長龔正在見證MOU簽署後，合影留念。（記者何玉華攝）

2023/08/30 11:07

〔記者何玉華／上海報導〕台北上海雙城論壇「新趨勢、新發展」主論壇今（30）日上午9點在上海國際會議中心登場，由上海副市長華源擔任主持人，台北市長蔣萬安、上海市長龔正分別致詞，蔣萬安以「雙城好，兩岸好」為題、龔正則稱「民族復興，國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活」，希望以更開放、務實的舉措，讓台灣民眾到中國、上海看一看，尤其是對台灣青年人提供發展更有力的幫助。兩人合影時，蔣萬安還邀請龔正自拍合影。

對於華源親自擔任主持人，被視為規格超越以往；而龔正繼昨天提到「血濃於水」，今天致詞再一次說「兩岸同胞血濃於水，手足情深」，要和平、發展、交流、合作，是「兩岸民族」的共同心聲，將以更開放、更務實的舉措，讓更多的台灣民眾到中國、上海看一看，尤其是對台灣青年人在上海發展提供更加有利的幫助。

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龔正還說，「民族復興，國家強盛，兩岸中國人才能過上富足美好的生活」，他相信「歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創」，只要和衷共濟，共同奮鬥，「就可以共創中華民族偉大復興的美好未來。」

蔣萬安以「雙城好，兩岸好」為主題發表演講，他以「江湖行舟」形容兩岸關係，認為不該是「過盡千帆皆不是」，但也不應該一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，而是要在困難中找尋方向，在迷霧中要冷靜思索，雙城論壇以務實、理性、誠懇的對話，持續各領域的交流合作，「雙城好、兩岸好」的期待必定可為。

台北市長蔣萬安與上海市長龔正在見證MOU簽署後，合影留念，蔣萬安還邀請龔正在舞台上一起自拍合照。（台北市政府提供）

台北市長蔣萬安與上海市長龔正在見證MOU簽署後，合影留念，蔣萬安還邀請龔正在舞台上一起自拍合照。（記者何玉華攝）

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