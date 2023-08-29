與上海市長龔正閉門會 蔣萬安引蔣經國名言「時代在變，環境在變，潮流也在變」

台北市長蔣萬安贈送上海市長龔正台灣業者製作的瓷瓶。（記者何玉華攝）

2023/08/29 20:03

〔記者何玉華／上海報導〕台北上海雙城論壇第一天，台北市長蔣萬安與上海市長龔正今（29）天傍晚在上海重要地標「城市會客廳」會面，雙方互贈單口瓶成「雙」，意寓多元、包容、互相學習，也有期盼兩岸和平的意涵；蔣萬安在致詞時還特別引用蔣經國名言，「時代在變，環境在變，潮流也在變」，兩岸要務實面對發展，和平爭取雙贏。蔣萬安在閉門會時，也表達希望爭取小貓熊明年來台，同時為台灣的農產品發聲，讓台灣果農放心種，上海市民安心吃。

蔣萬安今天上午抵達上海後，直接從機場前往參往上海洋山深水港、老港環保生態基地參觀，晚間與上海市長龔正等人在「城市會客廳」會面與用餐。

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龔正致詞時表示，蔣萬安親自率團到上海，是推動台北與上海城市交流合作的務實舉措；指出兩岸同胞同宗同源、血濃於水，和平發展、交流合作是兩岸同胞的共同心聲。雙城論壇地舉行勢必為兩地優勢互補、共贏發展注入新的動力，也將積極推動兩地更廣領域、更深層次、更深水平的交流合作。

蔣萬安則表示對老港生態基地把一座垃圾掩埋場改造成生態基地，印象深刻；還提到上海與台北有相似的現代歷程，都經過帝國主義的侵略，有為民族奮鬥的展現，如當年上海淞滬會戰，而台北則一直是反對殖民統治的動力所在，市定古蹟「台灣新文化運動紀念館」，正是紀念包括蔣渭水先生在內的一群年輕人，努力對抗殖民統治的民族精神。

蔣萬安說，歷史是延續的，現實是發展的；今天要談兩岸互動，要談雙城論壇，都是基於可以對話的歷史條件以及文化脈絡。引述蔣經國曾說「時代在變，環境在變，潮流也在變」，因此，兩岸要務實面對發展，要和平爭取雙贏。

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