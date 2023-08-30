蔣萬安雙城論壇致詞 強調「雙城好、兩岸好」務實理性對話

台北市長蔣萬安在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為題發表演說。（記者何玉華攝）

2023/08/30 09:43

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安今（30）日在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為主題發表演講，他以「江湖行舟」形容兩岸關係，認為不該是「過盡千帆皆不是」，但也不應該一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，而是要在困難中找尋方向，在迷霧中要冷靜思索，雙城論壇以務實、理性、誠懇的對話，持續各領域的交流合作，「雙城好、兩岸好」的期待必定可為。

蔣萬安提到，這次雙城論壇能順利舉行，並非想當然耳的容易，必須克服彼此的分歧、必須創造可以對話的空間，尤其願意在不平靜的兩岸關係下願意對話，找到可以對話、共享的價值；上海是一座了不起的城市，而台北是一座非常獨特的城市，兩座在歷史上關係甚深的現代化城市，若能持續秉持理性、開放、進步的治理原則往前走，且持續維持雙城論壇以及各領域的交流合作，「雙城好，兩岸好」的期待必定可為。

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蔣萬安提到他出訪前在台北參加的俞大維紀念展，強調俞大維的家族是半部中國現代史的縮影，俞在上海讀過聖約翰大學，在抗戰時期投筆從戎，是抗戰勝利的幕後英雄，還做過兵工處長，後來到台灣參加金門的八二三炮戰，甚至受傷，從上海到台北， 這是大時代的命運，這是個人機運的選擇。

另外，他還提到張愛玲是在抗戰時期的「孤島上海」成名的，卻在台北出版了全集，紅遍華人世界，再在大陸改革開放後，紅回上海。 這些都是信手拈來，他可以想到的在現代史上，上海與台北的關係連結，尤其在人的身上，「大時代會影響個人的命運，但個人的選擇會影響生命的價值和意義。」

蔣萬安表示，他與上海市長龔正做為雙城首長，都渴望在大時代把城市治理做好；每座城市都必須趕上世界潮流，搭上發展列車，才能為市民創造福祉，但是台北和上海雙城論壇不只是城市治理的腳色，更在兩岸關係中具有重要、關鍵性的指標意義。

蔣萬安形容，兩岸關係恰如江湖行舟，不該是「過盡千帆皆不是」，但也不應該一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中找尋方向，在迷霧中要冷靜思索，「雙城好，兩岸好」，重視並珍惜雙城論壇，持續務實、理性、誠懇的對話；當雙城記取過去大時代對個人命運的衝擊，就能珍惜、了解、理解到和平的可貴，當雙城能夠可以成功的化解分歧、消彌對立，雙贏所產生出來的連帶效益將無可限量。

台北市長蔣萬安在雙城論壇以「雙城好，兩岸好」為題發表演說。（記者何玉華攝）

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