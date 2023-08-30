中媒關切雙城論壇影響 蔣萬安：盼化解分歧、消弭對立

台北市長蔣萬安在回答中國媒體訪問時表示，希望雙城論壇可以化解分歧、消弭對立。（記者何玉華攝）

2023/08/30 11:52

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安率團到上海出席雙城論壇，中國媒體新華社、解放日報關切蔣萬安認為此行會獲得什麼樣的成果以及未來的合作空間及評價，蔣萬安表示，雙城論壇能夠記取過去大時代歷史對於個人命運的衝擊，就能更加理解、珍惜和平的可貴。若能成功地化解分歧，同時消弭對立，其所創造出來的效益，無可限量。

蔣萬安今天出席雙城論壇致詞後受訪，對中國媒體關切雙城論壇的成果及評價，蔣萬安表示，從2010年開始，歷經兩任市長，過去已簽署42項備忘錄，這次舉辦第14屆，將會再簽署3項，希望奠基在過去的基礎上，持續推動兩座城各個層面更實質的交流合作。

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蔣萬安提到第1天參訪洋山深水港，自動化無人港口令人驚豔，智慧化過程值得台北市在推動相關智慧化時借鏡跟參考；第2站將垃圾掩埋場轉化為生態基地，就像台北市的山豬窟垃圾掩埋場也轉化為山水綠生態園區，今年更進一步打造成儲能、創能、節能的示範場域，兩座城市在生態永續、數位經濟各方面都會持續交流合作。

至於被解放日報問到如何評價雙城論壇以及期待時，蔣萬安說，雙城論壇行之有年，他感謝前兩任市長經營出來的架構，透過市政交流促進實質的對話；雙城論壇能夠記取過去大時代歷史對於個人命運的衝擊，就能更加理解、珍惜和平的可貴。若能成功地化解分歧，同時消弭對立，其所創造出來的效益，無可限量。

台北市長蔣萬安在回答中國媒體訪問時表示，希望雙城論壇可以化解分歧、消弭對立。（記者何玉華攝）

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