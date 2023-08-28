澎湖縣議會補選議長 國民黨34歲陳毓仁當選

澎湖縣最年輕議長陳毓仁，為國民黨成功扳回一城。（記者劉禹慶攝）

2023/08/28 13:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年五合一地方選舉，國民黨在澎湖縣長、馬公市長接連吞敗，澎湖縣議會六連霸國民黨籍議長劉陳昭玲選後因涉貪請辭，今（28）日依法一個月內舉行補選，結果跌破外界眼鏡，34歲新科議員陳毓仁獲得國民黨提名，成功挑戰欲更上層樓的無黨藉副議長藍凱元。

藍凱元原本幾乎穩操勝算，今日補選前夕突然傳出國民黨中央提名陳毓仁出馬角逐議長寶座，並已事先布局、拜會議員，讓藍凱元陣營措手不及，雖然一早緊急聯絡拜會議員，但大勢已定，陳毓仁振營已掌握較多票數，劉陳昭玲也親自到場督軍，讓國民黨成功扳回一城。

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第一輪投票，議會19席議員僅無黨籍陳海山缺席，結果陳毓仁獲得9票、藍凱元7票，民進黨籍蘇育德、呂黃春金都票投自己，因無人得票過半，進入第二輪投票，但結果相同，最後由陳毓仁當選；由於藍綠兩陣營都有人跑票，藍營歐中慨票投藍凱元，綠營蘇育德、呂黃春金未投同屬民進黨團成員藍凱元。

由於這場補選，攸關未來澎湖政壇4年發展，因此引發各界矚目，國民兩黨都派員現場督軍，民進黨縣黨部主委顏家康到場，藍凱元叔叔慧洋航運總裁藍俊昇、澎湖縣政府官員等人都到議會關心最新選情。

新科澎湖縣議會議長陳毓仁年僅34歲，父親為前副議長陳雙全，選舉結果揭曉後當場宣誓就職，由澎湖地方法院院長李昭彥監誓，內政部民政司長呂清源監交，成為澎湖最年輕議長。

澎湖新科議長陳毓仁（右），由代理議長藍凱元手上接過印信。（記者劉禹慶攝）

澎湖議會新議長出爐，進入新時代。（記者劉禹慶攝）

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